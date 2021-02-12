الأعلى للمستشفيات الجامعية يوجه باستمرار رفع درجة الاستعداد لمواجهة كورونا

جدة - نرمين السيد - عقد المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، اجتماعًا أمس الخميس، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، بحضور الدكتور حسام عبدالغفار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وأعضاء المجلس، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.





فى بداية الاجتماع، أعرب الوزير، وفقا لبيان صحفى، عن تقديره واعتزازه بالجهود الضخمة التى تبذلها الأطقم الطبية العاملة بالمستشفيات الجامعية خلال الفترة الماضية، متمنيًا سلامة جميع العاملين فى القطاع الطبى من أطباء وهيئة التمريض والإداريين، الذين يتعاملون مع مرضى فيروس كورونا. ولفت الدكتور خالد عبدالغفار إلى ضرورة استعداد المستشفيات الجامعية لعودة الدراسة وتوفير جميع الاحتياجات والمستلزمات الطبية الوقائية والاحترازية بالمستشفيات الجامعية وتوافر الأدوية اللازمة لتقديم خدمة صحية متميزة لجميع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين سواء فيما يتعلق بفيروس كورونا أو غيره من الحالات المرضية. ووجه الدكتور عبدالغفار باستمرار رفع درجة استعداد المستشفيات الجامعية لمواجهة فيروس كورونا، وكذلك استعداد المستشفيات الجامعية لزيادة السعة الاستيعابية لمستشفيات العزل فى أى وقت وفق معدلات الانتشار الوبائى للفيروس، والتنسيق مع وزارة الصحة من خلال المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، لتوفير اللقاح للفرق الطبية للعاملين بمستشفيات العزل كأولوية أولى، يليها أعضاء الفريق الصحى بالجامعات المصرية.

كما تطرق الوزير للعمل على توفير المستلزمات الطبية والأدوية والاحتياطى الاستراتيجى للأكسجين بجميع المستشفيات الجامعية.

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