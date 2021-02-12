إنفوجراف- جولات واجتماعات.. الحصاد الأسبوعى لوزارة الزراعة

جدة - نرمين السيد - أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، "الإنفوجراف الأسبوعى" فى نسخته رقم 25، حول الحصاد الأسبوعى لأهم أنشطة الوزارة، خلال الأسبوع الماضى فى الفترة من 5 حتى 11 فبراير الجارى بالتعاون مع المكتب الإعلامى للوزارة.





وسلط الحصاد الضوء على اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة، والدكتور محمد عبد العاطى وزير الرى، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول، والدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحمود شعراوى وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، إذ تناول الاجتماع متابعة "التفاصيل التنفيذية للمشروع القومى لتطوير قرى الريف المصرى على مستوى الجمهورية".



كما تناول الاجتماع الجولة التفقدية التى قام بها رئيس الجمهورية واصطحب خلالها اعضاء الحكومة، داخل منطقة عزبة الهجانة بشرق القاهرة على طريق القاهرة السويس، للاطلاع على تلك المنطقة غير المخططة ذات الكثافة السكانية العالية، موجها بالاستمرار فى نهج الدولة وجهودها فى تطوير كل المناطق العشوائية، وغير الآمنة، وغير المخططة المنتشرة على مستوى الجمهورية من كل الجوانب وكذلك الوقوف على حجم الجهود المطلوبة لتغيير واقع تلك المناطق على نحو يرتقى بالأحوال المعيشية اليومية للمواطنين بها وتوفير سُبل الحياة الكريمة للأسر القاطنين داخلها، فضلاً عن ربطها بشبكة الطرق الجديدة بالمناطق المحيطة بها وتوفير مختلف الخدمات الأساسية.

وأشار الملخص إلى ان الرئيس عبدالفتاح السيسى استقبل "لوك لويس" الرئيس التنفيذى لشركة "ديمى" البلجيكية لأعمال التكريك، وعدداً من كبار المسئولين بالشركة، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية، إذ تناول الاجتماع "متابعة تطوير وتنمية بحيرة البردويل بشمال سيناء".

وعقد مجلس أمناء محطة الزهراء للخيول العربية اولى اجتماعاته برئاسة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إذ تعد هذه المرة الأولى التى يتم تشكيل مجلس أمناء لمحطة الزهراء يضم بعض الخبراء وممثلى الوزارات والمؤسسات مما يؤكد على اهتمام الدولة على النهوض بمستقبل صناعة الخيول.



كما أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ممثلة فى الهيئة العامة للخدمات البيطرية، فعاليات الحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية والوادى المتصدع بكل محافظات الجمهورية، بهدف حماية الثروة الحيوانية من هذه الأمراض، وبلغ إجمالى ما تم تحصينه خلال الأسبوع الأول للحملة، أكثر من 590 ألف رأس ماشية، على مستوى الجمهورية، كما قام باحثو قسم بحوث أمراض القمح بمعهد بحوث أمراض النباتات بالمرور المكثف على زراعات القمح فى جميع المحافظات على الأصناف سخا 95، مصر 3، جيزة 171، سدس 14، جميزة 12، سخا 94، جيزة 168، مصر 1 للإكتشاف المبكر لأى إصابات لمرض الصدأ الأصفر، كما يكثف معهد بحوث المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية، من الزيارات الميدانية، للمرور على زراعات محصول القمح، على مستوى الجمهورية، للاطمئنان على حالة المحصول وتنفيذ التوصيات الفنية وخصوصا زراعة الأصناف الجديدة، والزراعة على مصاطب بهدف زيادة الإنتاجية.

وعقد مكتب المفوضية الإقليمية الإفريقية للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية "OIE" المؤتمر الرابع والعشرون للمفوضية، خلال الفترة 9 – 11 فبراير 2021، عبر تقنية الفيديو كونفرنس وذلك بحضور ممثلى الخدمات البيطرية "ممثلى الدول أعضاء المنظمة العالمية للصحة الحيوانية بدول قارة إفريقيا" ووفود دول القارة، وكذا حضور ممثلى الهيئات والمنظمات الدولية ذو الشأن بالصحة الحيوانية، حيث تم خلال المؤتمر مناقشة الوضع العالمى فى ظل انتشار وباء كورونا ومدى تأثير هذه الجائحة على الأداء العالمى للخدمات البيطرية وعلى الأخص تنفيذ استراتيجيات التحكم والسيطرة على الأمراض الحيوانية الوبائية والعابرة للحدود.

واعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، نجاح مفاوضات الحجر الزراعى المصرى مع جامعة فلوريدا الأمريكية، والاتفاق على تخفيض سعر شتلة الفراولة المستوردة من الشركة التابعة للجامعه ليصبح 7 جنيهات بدلا من 10 وذلك دعما للمزارعين الذين يقومون بزراعة الاصناف الخاصة بالتصدير عالية الانتاجية،كما ينظم معهد بحوث الصحة الحيوانية، التابع لمركز البحوث الزراعية، من خلال مركز التدريب والتعلم والأستشارات مجموعة من ورش العمل بعنوان "كيفية التعرف على غش الألبان ومنتجاتها"، فى 9 محافظات، وذلك فى دور المركز الخدمى والمجتمعى لخدمة قطاع منتجى الألبان بالمحافظات المختلفة، كما قام المدير التنفيذى للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بزيارة تفقدية للأنشطة الزراعيه بمنطقه سهل الطينة، والمرور على بعض زراعات الموسم الشتوى بالمنطقة، حيث تم عقد مؤتمر جماهيرى مع المنتفعين بأراضى سهل الطينه، والاستماع إلى المشاكل التى تواجههم للعمل على حلها.

وفى سياق متصل، سلط الحصاد هذا الاسبوع الضوء على زيارة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، لمحافظة الفيوم، والتى شملت عددا من الانشطة الهامة، ومتابعة عددا من المشروعات الزراعية بالمحافظة، وتابع الوزير يرافقه محافظ الفيوم، مزرعة كوم أوشيم، التابعة لقطاع الانتاج، كما تفقدا المشروع القومى لانتاج البيض الخالى من المسببات المرضية، كذلك احد حقول القمح بقرية الاعلام، فضلا عن أعمال الحملة القومية لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع بالمحافظة، اضافة الى الأعمال الانشائية لمركز تجميع الألبان التابع لمشروع تحسين نظام الميكنة الزراعية المستدامة، بمحطة الميكنة الزراعية فى أطسا.

كما شهد وزيرا الزراعة والتعاون الدولى، خلال الزيارة تسليم 324 آلة ومعدة وجرارًا زراعيًا لـ 17 جمعية ومحطة ميكنة زراعية بمحافظتى الفيوم والمنيا، لخدمة صغار المزارعين، وذلك ضمن مشروع تحسين نظام الميكنة الزراعية المستدامة فى المنيا والفيوم.