وزير الأوقاف يشارك أهالى الدقهلية الاحتفال بعيدهم القومى اليوم

جدة - نرمين السيد - يحتفل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف مع أهالى محافظة الدقهلية، اليوم الجمعة، بالعيد القومى للمحافظة، من خلال مشاركته فى أداء صلاة الجمعة وأداء الخطبة بمسجد النصر – فى مدينة المنصورة.





كما يفتتح وزير الأوقاف مسجد الرحمة بقرية بشلا مركز ميت غمر وميدان الشيخ محمد متولى الشعراوى بمدينة ميت غمر ومسجد الأنوار المحمدية بقرية البيضا مركز تمى الأمديد. وتفتتح وزارة الأوقاف 30 مسجدًا جديدًا، و3 مساجد بعد صيانتها وترميمها وإعادة تأهيلها بإجمالى 33 مسجدًا منها 7 مساجد بمحافظة الدقهلية، وهى: ـ مسجد محجوب - طنبول الكبرى – السنبلاوين ـ مسجد العمدة - كفر الحطية - شربين ـ مسجد منشية أبو الفتوح - بلقاس ـ مسجد الأنوار المحمدية –البيضاء - مركز تمى الأمديد ـ مسجد الرحمة - عزبة البنك - كفر شرف ـ المسجد الكبير - قائم العبد – جمصة ـ مسجد الرحمة – بشلا – ميت غمر​

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