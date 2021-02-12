نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء المصري، إنفوجراف جديد بعنوان " انخفاض معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية في يناير 2021".

أشار الإنفوجراف إلى انخفاض معدل التضخم لإجمالي الجمهورية على أساس سنوي ليسجل (4.8% ) في يناير 2021، مشيرًا إلى تراجع الرقم القياسي لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية إلى (110.2) نقطة خلال يناير 2021 مقابل (110.6) نقطة في ديسمبر 2020.

ويرجع انخفاض الرقم القياسي لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية لشهر يناير 2021 إلى الانخفاض في أسعار عدد من السلع والخدمات؛ حيث انخفضت أسعار الخضراوات بنسبة 20.4%، والملابس الجاهزة بنسبة 0.1%، كما انخفضت الأسعار بنسبة 0.6% لكل من خدمات النقل، وخدمات الفنادق. في مقابل ارتفاع أسعار سلع وخدمات أخرى كاللحوم والدواجن بنسبة 5.2%، والفاكهة بنسبة 5.4%، والإيجار المحتسب للمسكن بنسبة 0.3%.

وقد استعرض الإنفوجرافيك التغير الشهري لمعدل التضخم في يناير 2021 مقارنة بديسمبر 2020، وفق ما ورد في بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والذي شهد انخفاضًا في أسعار "الطعام والمشروبات" بنسبة 1.3%، وفي أسعار النقل والمواصلات بنسبة 0.4% ، مقابل ارتفاع بنسبة 0.3% في أسعار "المطاعم والفنادق"، وبنسبة 0.2% في أسعار كل من "المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود" و"الرعاية الصحية" و"سلع وخدمات متنوعة".

كما تم استعراض التغير السنوي لمعدل التضخم (يناير2021 مقارنة بيناير 2020)، وقد انخفضت أسعار الطعام والمشروبات بنسبة 0.2% مع انخفاض أسعار الخضروات والأسماك والمأكولات البحرية والألبان والجبن والبيض ومجموعة منتجات غذائية أخرى، مقابل ارتفاع أسعار سلع وخدمات أخرى كالملابس والأحذية، والرعاية الصحية، والنقل والمواصلات، والتعليم، وغيرهم.