طقس بارد.. الأرصاد: انخفاض جديد في الحرارة غدا يصاحبه رياح وشبورة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، استمرار الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة على البلاد، اعتبارا من غد السبت، حيث يكون الطقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة والوجه البحري بارد ليلًا، يصاحب ذلك شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا والرياح معتدلة.

ويكون الطقس غدا مائل للدفء نهارا على السواحل الشمالية شديد البرودة ليلا، يصاحبه شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس وجنوب سيناء.

ويكون الطقس غدا ما بين الدافئ إلى مائل للحرارة نهارا على محافظات الصعيد، يكون بارد ليلا والرياح معتدلة يصاحبه شبورة مائية صباحا .

ودرجات الحرارة المتوقعة، على القاهرة والوجه البحري كالتالي: 20 للعظمى والصغرى 11، السواحل الشمالية 21 للعظمى والصغرى 13، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 27 للعظمى والصغرى 15، شمال الصعيد 22 للعظمى والصغرى 9، جنوب الصعيد 29 للعظمى والصغرى 13.