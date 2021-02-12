درجات الحرارة اليوم الجمعة 12 فبراير|تعرف على حالة الطقس

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد والرياح معتدلة، اليوم الجمعة الموافق 12 فبراير 2021، موضحة أن درجات الحرارة ستشهد انخفاضا عن الأيام الماضية.

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كما تتوقع الهيئة أن يسود طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية والرياح معتدلة تنشط أحيانًا غربًا، مائل للحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة.

حالة الطقس ليلًا اليوم الجمعة 12 فبراير 2021

فيما تتوقع الأرصاد الجوية، أن يكون الطقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري، وشمال الصعيد وعلى السواحل الشمالية، بارد على جنوب سيناء، وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة على المدن بمحافظات مصر اليوم الجمعة 12-2-2021

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 12 والعظمى 22

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 12 والعظمى 21

درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 13 العظمى 21

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 10 والعظمى 20

درجات الحرارة فى الإسماعيلية الصغرى 12 والعظمى 22

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 13 والعظمى 23

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 12 والعظمى 22

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 12 والعظمى 22

درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 13 والعظمى 23

درجات الحرارة فى نخل الصغرى 08 والعظمى 23

درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 17 والعظمى 27

درجات الحرارة فى طابا الصغرى 15 والعظمى 24

درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 08 والعظمى 20

درجات الحرارة فى الطور الصغرى 13 والعظمى 24

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 16 والعظمى 27

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 14 والعظمى 27

درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 15 والعظمى 27

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 11 والعظمى 21

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 11 والعظمى 23

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 14 العظمى 22



درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 13 والعظمى 22

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 12 والعظمى 22

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 10 والعظمى 24

درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 12 والعظمى 22

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 12 والعظمى 22

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 12 والعظمى 21



درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 10 والعظمى 24

درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 09 والعظمى 24

درجات الحرارة فى اسيوط الصغرى 09 والعظمى 24

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 10 والعظمى 28

درجات الحرارة فى قنا الصغرى 12 والعظمى 29

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 13 والعظمى 30

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 14 والعظمى 30

درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 14 والعظمى 30

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 11 والعظمى 30



درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 19 والعظمى 26

درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 18 والعظمى 27

درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 18 والعظمى 26

درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 17 والعظمى 28

