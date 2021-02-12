حسن عمر: لابد من تحديد الدول التى تحتاج إلى عمالة بدلًا من تركهم للمهربين وتجار البشر "فيديو"

أكد النائب حسن عمر، عضو مجلس النواب، خلال اجتماع لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، برئيس بعثة منظمة الهجرة غير الشرعية فى مصر، أن هناك هجرة تتم بسبب الحروب التى نشبت فى العديد من الدول، وهى هجرة إجبارية وهناك هجرة اختيارية للبحث عن فرص عمل بالخارج، مؤكدا على دور منظمة الهجرة فى تقنين الهجرة الاختيارية وجعلها هجرة منظمة من خلال تقديم الارشادات والتوعية وإقناع العمالة بالعمل فى القطاع الخاص.

ولفت عضو لجنة حقوق الانسان بالبرلمان، النائب حسن عمر، إلى أن دور المنظمة هو تحديد الهوية للمهاجر أو تحديد وجهة السفر من خلال توفير فرص العمل، وتحديد الدول التى تحتاج إلى عمالة، بدلا من أن يتركوا للمهربين وتجار البشر.

جاء ذلك خلال لقاء لجنة حقوق الإنسان برئاسة النائب طارق رضون، مع رئيس بعثة منظمة الهجرة غير الشرعية، للنقاش فيما يتعلق بملف الهجرة غير الشرعية.