منظمة الفرانكفونية تعرب عن امتنانها لدور مصر الداعم

جدة - نرمين السيد - أكد السفير وفقا لبيان صحفى، استمرار التزام مصر بتعزيز دور المنظمة وأنشطتها الثقافية المتنوعة على الصعيد الدولى.

ومن جانبها، عبرت السكرتيرة العامة عن تقديرها وامتنانها للدور الداعم الذى تقوم به مصر فى إطار منظمة الفرانكفونية، مشيدةً بشكل خاص باستضافتها لجامعة سنجور، أحد منابر الفرانكفونية فى مصر، والتى تقدم منذ إنشائها عام 1989 فى مدينة الإسكندرية خدمات تعليمية مميزة للطلاب باللغة الفرنسية لاسيما من الدول الإفريقية.

تناول الجانبان سبل تعزيز التعاون الثنائى بين مصر والفرانكفونية فى جميع المجالات للاستفادة من التنوع الكبير على الأصعدة الثقافية والاقتصادية والتكنولوجية بين الدول الأعضاء فى المنظمة.

كما أكد السفير علاء يوسف حرص مصر على تبادل خبراتها فى المجالات الفنية والعلمية مع المنظمة لاسيما فى مجالات الثقافة وتكنولوجيا المعلومات وبناء القدرات والتدريب فى شتى المناحى، وأشاد بالتعاون البناء مع المنظمة لتعليم ونشر اللغة الفرنسية فى مصر.

تجدر الإشارة إلى أن المنظمة الدولية للفرانكفونية قد تأسست عام 1970 وتضم فى عضويتها 88 دولة ما بين 45 دولة عضو و7 أعضاء مشاركين و27 دولة مراقبة، وقد تم الاحتفال العام الماضى بمرور خمسين عاماً على تأسيس المنظمة، حيث كانت منذ إطلاقها محفلاً للتعاون والحوار بين دولها الأعضاء من مختلف قارات العالم ممن يتشاركون اللغة الفرنسية.

ويعد الدكتور بطرس غالى أول سكرتير عام للفرانكفونية، حيث شهدت المنظمة فى عهده العديد من الإصلاحات لإرساء طابعها المؤسسى.