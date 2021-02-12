صور.. وزير الشباب يطلق برنامج الرياضة من أجل التنمية بشمال سيناء

جدة - نرمين السيد - أطلق الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، اليوم بمحافظة شمال سيناء، وبحضور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، برنامج "الرياضة من أجل التنمية"، الذى تنفذه الوزارة بالتعاون مع منظمة اليونسيف لتدريب الفتيات على المهارات الحياتية والمجتمعية من خلال ممارسه الرياضة.





وقال وزير الرياضة خلال لقائه بمدربات البرنامج، إن الدولة نجحت فى تحقيق التنمية الشاملة، مشيرا إلى أن الرياضة باتت واحدة من أهم المقومات التى تعتمد عليها الدولة فى تحقيق التنمية، باعتبار الرياضة أمن قومى.

وأضاف الدكتور أشرف صبحى أن استراتيجية وزارة الشباب والرياضة منبثقة من استراتيجية بناء الإنسان، وتهدف إلى تحقيق رؤية القيادة السياسية فى نشر الرياضة، وجعلها أسلوب حياة لدى كل المصريين، من خلال عدد من المحاور أهمها "المحور البدنى، والمعرفى، والاجتماعى، والنفسى"، مشيرا إلى أن تلك المحاور تهدف إلى إيجاد وبناء جيل جديد قادر على العطاء والبناء والتنمية، واخراج مواطن نافع لبلده ومجتمعه.

وفى نهاية اللقاء قدم محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء درع المحافظة للدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، تكريما لجهوده المبذولة فى تطوير قطاعى الشباب والرياضة بالمحافظة.

يشار الى أن وزير الرياضة أطلق فى فترة سابقة، البرنامج فى محافظة القاهرة معلناً عن تدريب 19 ألف فتاة فى محافظتى قنا وأسيوط، وجار تنفيذ البرنامج فى 5 محافظات أخرى "جنوب سيناء، البحيرة، أسوان، القاهرة، الإسكندرية".

كما تنفذ مجموعة من البرامج مع منظمة اليونيسيف من خلال استراتيجية برامج التنمية الرياضية التى تشمل "برنامج رياضة من أجل التنمية وبرنامج مشوارى لتدريب الشباب" وتنمية مهاراتهم وإتاحة الفرصة للفتيات، وخصوصا فتيات الصعيد لممارسة الرياضة وجعل الرياضة أسلوب حياة.