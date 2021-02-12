جدة - نرمين السيد - وافقت الأكاديمية المهنية للمعلمين، على قيام كلية التربية جامعة الإسكندرية، بتنفيذ برنامج التأهيل التربوى عن بعد Online، والذى يستهدف المعلمين من غير خريجى "التربية" ومعلمى المدارس الخاصة والدولية، وذلك للنهوض بمستوى التعليم.





وقال الدكتور محمد أنور، عميد كلية التربية ورئيس مجلس إدارة مركز الخدمات التربوية، فى بيان له، اليوم الجمعة، إن البرنامج الذى يقدمه المركز يسهم فى دعم التنمية المهنية للمعلمين، وإكسابهم مهارات التعليم عن بعد ومواكبة متغيرات العصر. ومن جانبها، استعرضت الدكتورة مروة العدوى، المدير التنفيذى لمركز الخدمات التربوية، آلية تنفيذ برنامج التأهيل التربوى عن بعد online من خلال منصة Microsoft teams. وقدمت العدوى، شرح تفصيلى للمتدربين حول استعمال المنصة، وعرض للروابط الالكترونية لجميع أدوات تقييم البرنامج التدريبى فيما يخص الاختبارات للمعارف والمهارات الخاصة بالبرنامج التدريبى، واستمارات تقييم المدربين والمتدربين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تربية الإسكندرية تنفذ برنامج التأهيل التربوى عن بعد لغير المعلمين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.