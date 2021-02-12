أظهر فيديو لمبادرة "هدية الرئيس" لحزب مستقبل وطن المكافأة التي تم منحها للسائقين الملتزمين بإستبدال يسياراتهم القديمة التي تعمل بالبنزين بسيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، والتي تحمل العديد من المميزات سواء للمواطن العادي أو للشركات، حيث إنها تشجع الصناعة المحلية، علاوة على أن استخدام الغاز الطبيعى يحد من التلوث البيئي
وأبرز الفيديو التجهيزات التي تتم لاستقبال السائقين لأماكن تبديل السيارات، وفرحتهم أثناء استلام السيارات الجديدة، والذين عبروا عن شكرهم للرئيس السيسي والدولة المصرية على منحهم السيارات الجديدة التي تعمل بالغاز.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر "هدية الرئيس" مكافأة السائقين الملتزمين باستبدال سياراتهم القديمة بالجديدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.