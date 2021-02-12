أهم رسائل المستشار الدكتور جبالي للنواب خلال الجلسات العامة ٧ – ٩ فبراير ٢٠٢١

شهد الإسبوع الأخير لمجلس النواب، بفصله التشريعي الثاني، عده رسائل من المستشار حنفي جبالي، علي هامش مناقشات الجلسة العامة لما تم من برنامج الحكومة علي مدار الفترة الماضية، وما رصده المجلس من قصور وملاحظات علي الأداء. رئيس مجلس النواب

وقدم رئيس مجلس النوب، المستشار حنفى جبالى الشكر لنواب الشعب "أغلبية ومعارضة" لحرصهم على عرض كافة القضايا التي تهم الوطن والمواطنين تحت قبة البرلمان.

كما قال أيضًا:" أؤكد على ضرورة أخذ المعارضة لحقها كاملاً في الحديث، تكريساً للديمقراطية وتحقيقاً لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين النواب.

وقال رئيس مجلس النواب، المستشار حنفى جبالى:" رحم الله من غاب عنا من نواب الشعب الذين وهبوا حياتهم حتى اللحظات الأخيرة للعمل من أجل مصر، وآخرهم النائب سعد الجمال الذي افتقدناه: "وطنياً مخلصاً غيوراً على مصالح وطنه".

لا توجد استثناءات، وعلى جميع النواب الالتزام بالقواعد والضوابط المنظمة لانضباط الجلسات العامة، وستُجرى مناقشة مشروعات القوانين وفقاً للضوابط والقواعد المحددة باللائحة الداخلية للمجلس.

بعد أن انتهى مجلس النواب من الاستماع إلى معظم بيانات الوزراء في إطار الدور الرقابي للمجلس ، بدأنا في ممارسة الدور التشريعي والذي يقتضي تحري الدقة البالغة في كل حرف وعبارة.