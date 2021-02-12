أبرزها مباراة الزمالك ومولودية الجزائر.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

يشهد جدول مباريات اليوم العديد من المواجهات الهامة علي الصعيد الأوربي والمحلي والإفريقي أيضا، يأتي علي رأس القائمة مباراةالزمالك ومولودية الجزائر الجزائري، في إفتتاحية مباريات الفارس الأبيض بدور المجموعات الإفريقي.

ويواجه الزمالك نظيره مولودية الجزائر، مساء اليوم الجمعة، في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقياالتي خسر الفارس الأبيض لقبها بنهائي البطولة لحساب الأهلي، وتقام المباراة علي استاد القاهرة.

بينما يواجه فريق طلائع الجيش منافسه سموحة، مساء اليوم، في إطار منافسات الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز،وتقام المباراة علي إستاد جهاز الرياضة العسكري.

يستعرض تحيا مصر أهم مواجهات ومواعيد مباريات اليوم الجمعة 12 – 2 – 2021 وكذلك القنوات الناقلة لتلك المباريات.

موعد مباريات دوري أبطال إفريقيا اليوم

تنطلق صافرة بداية مباراة الزمالك ومولودية الجزائر، في التاسعة من مساء اليوم، بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة ،وتذاع أحداث اللقاء عبر قناة beIN Sports HD 7.

بينما تنطلق مباراة فيتا كلوب الكونغولي وسيمبا التنزاني، في التاسعة من مساء اليوم، بتوقيت القاهرة، وتنقل beIN Sports أحداثالمباراة

موعد مباراة الدوري المصري اليوم

يلتقي طلائع الجيش مع سموحه، في الخامسة من مساء اليوم الجمعة، بتوقيت القاهرة، السادسة مساءً بتوقيت السعودية، وتنقل أون تايمسبورت أحداث اللقاء، في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الدوري الإسباني اليوم

ويلتقي سيلتا فيجو نظيره إلتشي، في العاشرة من مساء اليوم الجمعة، بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية، في إطارمنافسات الدوري الإسباني لكرة القدم، وتنقل أحداث اللقاء بين الفريقين عبر قناة beIN Sports HD 3.

موعد مباريات الدوري السعودي اليوم

يواجه الرائد منافسه الباطن ، في تمام الخامسة والنصف من مساء اليوم الجمعة، بتوقيت القاهرة، السادسة والنصف مساءً بتوقيت مكةالمكرمة، وتنقل أحداث اللقاء عبر قناة KSA Sports 3 HD.

بينما تقام مباراة الفيصلي والوحدة، في تمام الثانية وخمسة وأربعون دقيقة من عصر اليوم الجمعة، بتوقيت القاهرة، الثالثة وخمسةوأربعون دقيقة عصرًا بتوقيت مكة المكرمة ، وتبث أحداث اللقاء عبر KSA Sports 1 HD.