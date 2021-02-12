صور.. تحصين 107 آلاف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية بالمنوفية

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور عادل عبدالمنعم مدير مديرية الطب البيطرى بالمنوفية إنه تم تحصين107 آلاف و26 رأس ماشية من الأبقار والجاموس والأغنام منذ بدء الحملة القومية الأولى للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية والوادى المتصدع لعام 2021 وحتى أمس الخميس على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة.





وأضاف مدير مديرية الطب البيطرى إنه يتم عمل بطاقات التسجيل والترقيم لكل حيوان محصن مدون بها نوع التحصينات التى أخذها والعلاجات التى قدمت له ويطابق له رقم مسجل فى أذن الحيوان بهدف إعداد قاعدة بيانات كاملة للثروة الحيوانية على مستوى الجمهورية مما يفيد فى تحضير جرعات التحصينات والعلاجات التى يتم توفيرها.

ويأتى ذلك فى إطار حرص إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية واهتمامه بالحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها وزيادة إنتاجيتها فى ضوء تنفيذ الخطة القومية لحماية الثروة الحيوانية والنهوض بها وتوفير التحصينات اللازمة لخلق بيئة غذائية آمنة تساعد على رفع مستوى معيشة الفلاح. وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بتقديم التسهيلات والدعم اللازم والتنسيق مع كل الأجهزة المعنية لإنجاح الحملة وتحقيق المستهدف منها، مؤكدا أن الدولة تولى اهتماما كبيرا بالحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها وتوفير كل التحصينات اللازمة للسيطرة على الأمراض المستوطنة من خلال الحملات المكثفة والمستمرة طوال العام للحد من انتشار الأمراض.

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