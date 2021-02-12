وزيرة الهجرة تشيد بحلقة حمدى رزق عن شهداء مصر فى ليبيا

جدة - نرمين السيد - وكتبت مكرم عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيس بوك": "اتفرجت دلوقتى على حلقة الأستاذ حمدى رزق على قناة صدى البلد، والخاصة بالذكرى السادسة لشهداء مصر فى ليبيا والموافق 15 فبراير".

وتابعت: "اتفرجت على كنيسة الشهداء الجميلة اللى صدق الرئيس على إقامتها فى مركز سمالوط بمحافظة المنيا، اتفرجت على أهالى الشهداء اللى رغم الألم اللى كانوا فيه إنما كانوا فخورين بقواتهم الجوية وضربتها الجوية فجر يوم 16 فبراير ضد تنظيم داعش فى ليبيا، اتفرجت على رفات الشهداء داخل الكنيسة اللى الدولة اشتغلت على عودتها إلى أرض الوطن، اتفرجت على مصر بجمال وإيمان شعبها، وبقوة وصلابة جيشها".

وأذاعت قناة صدى البلد مساء الخميس، حلقة خاصة من برنامج "نظرة" للإعلامى حمدى رزق، عن شهداء المسيحيين فى ليبيا، بمناسبة ذكرى استشهادهم.

وعرض البرنامج لقاءات متنوعة مع بعض من أسر الشهداء، ومحبيهم، وصور خاصة من داخل كنيستهم الرائعة ذات المزار العالمى، الذى يضم رُفاتهم الطاهرة بقرية العور "الشهداء" بسمالوط.