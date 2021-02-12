«الزراعة» تنفى بث إعلانات خادشة للحياء على قناتها الرسمية

جدة - نرمين السيد - نفى الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعى بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى والمشرف على قناة مصر الزراعية، صحة ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية، ووسائل التواصل الاجتماعى المختلفة، حول قيام القناة بتصوير وبث إعلانات "ملابس داخلية" خادشة للحياء.





ولفت علاء عزوز فى بيان اليوم الجمعة، إلى أن الواقعة التى تناولها أحد المواقع الإلكترونية كانت منذ عام تقريبا، وكانت لتصوير إعلان "حقائب سيدات" لصالح إحدى الوكالات الإعلانية التى أجرت الاستديو من أجل هذا الغرض، موضحا أن هناك أحد الاشخاص، سلك مسلكا غير أخلاقى، وصور الفتيات خلسة خلال استعدادهن لتسجيل الإعلان.

وأكد المشرف العام على القناة أنه لا يتم بث أو تصوير أى إعلانات أو برامج بالقناة منافية للآداب العامة وقيم المجتمع، وأن الإدارة الجديدة الحالية لقناة "مصر الزراعية"، ليس لها أى علاقة بواقعة تصوير الإعلان كما لم يتم الإطاحة بأى أحد من العاملين بسبب الواقعة المزعومة، وأن وزير الزراعة لا يتدخل فى فصل أو حتى تعيين أحد من العاملين بالقناة، إذ أن هناك إدارة هى المعنية بكل أمورها الفنية والإدارية.

وأشار إلى أن أزمة الزملاء بالهيئة الوطنية للإعلام الذين تركوا القناة، كانت منذ شهرين، أى قبل التداول الإعلامى لهذه الواقعة، وأن القناة ليست طرفا فى هذه الأزمة، لكنها مع جهة عملهم الأصلية، لافتا إلى ان إدارة القناة ترحب بهم فى أى وقت بعد توفيق أوضاعهم الإدارية، خصوصا وأن من بينهم كفاءات متميزة.

‏وأضاف عزوز أن قناة مصر الزراعية تقدم رسالة إعلامية محترمة وهادفة وتقوم بدورها الذى أنشئت من أجله، فى توعية وخدمة المزارعين، كذراع إرشادى فى ظل نقص عدد المرشدين الزراعيين، مشيرا إلى أن القناة تشهد حاليا تطويرا على مستوى عالى من المهنية، فى كل الأمور الإدارية والفنية، من حيث إضافة برامج جديدة، تستهدف التواصل المباشر مع المزارعين وحل المشاكل التى تواجههم من خلال المتخصصين وأيضا تلبية رغبات جميع طوائف المجتمع، وأن الوزاره منذ إنشاء القناة حتى الآن تتحمل كل تكاليف التشغيل وأجور العاملين، وتقدم كل أوجه الدعم لتحقيق الأهداف المرجوه منها.

وناشدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى جميع وسائل الإعلام ومرتادى المواقع الإلكترونية تحرى الدقة والموضوعية فى نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أى حقائق، وتؤدى إلى إثارة البلبلة فى المجتمع.