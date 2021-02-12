لخطورته الداهمة.. إزالة عقار قديم غرب الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - وردت شكوى لحى غرب الإسكندرية من أحد المواطنين تفيد وجود خطورة داهمة بالعقار رقم 10 شارع آمون متفرع من شارع راغب بمنطقة كرموز. ووجهت سحر شعبان، رئيس حي غرب، بتنفيذ حملة إزالة فورية للعقار بعدما تبين صدور قرار هدم له لم ينفذ من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، وذلك حفاظا على سلامة المواطنين. وأكدت رئيس حى غرب الإسكندرية على ضرورة الاستجابة لشكاوى المواطنين الواردة عبر صفحات التواصل الاجتماعى واللقاءات الجماهيرية والجولات الميدانية.

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