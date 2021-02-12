القوى العاملة: تعيين 192 شابا والتفتيش على 220 منشأة بجنوب سيناء

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان قيام مديرية القوى العاملة بجنوب سيناء بتعيين 192 شابًا ، منهم 2 شباب من ذوى الاحتياجات الخاصة من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، والذين بلغ عددهم خلال الشهر 388 شابأً.

تلقى الوزير تقريرًا بذلك من مدير المديرية أشرف علم الدين، أوضح فيه إنجازات المديرية خلال شهر يناير الماضي ، حيث قامت المديرية بصرف منحًا للعمالة غير المنتظمة المسجلة لديها، لرعايتهم إجتماعيًا وصحيًا ، منها 12 ألف جنيه لـ 6 عمال لمنحة مولود جديد ، و 2 منح زواج بمبلغ 6 آلاف جنيه ، و 2000 جنيه عملية جراحية صغري لعامل ، وتم صرف منحة المولد النبوي الشريف لـ 2752 عامل بإجمالى مبلغ مليونًا و 376 ألف جنيه ، فضلًا عن تسجيل 72 عاملًا جديدًا على المنظومة.

وقامت المديرية في مجال تراخيص عمل الأجانب بإصدار وتجديد 51 ترخيص أجانب من جنسيات مختلفة يعملون في نطاق المحافظة .

وأوضح مدير المديرية أنه في مجال التفتيش العمالي تم التفتيش على 220 منشأة من خلال التفتيش الدوري النهاري والليلي والحملات ، كما تم تلقى 66 شكوى عمالية وتم إتخاذ الاجراءات القانونية لـ 7 شكاوى منهم، وتم تسوية 23 شكاوى وديا، و 10 شكاوي ما زالت تحت البحث .

أما فى مجال السلامة والصحة المهنية، قامت المديرية بالتفتيش على 30 منشأة ، وإعادة التفتيش على 193 منشأة ، وأسفر عن تحرير 25 محضرًا سلامة وصحة مهنية لمنشآت مخالفة ، وعقد 5 ندوات للتوعية وإجراء 26 قياس وبحث 3 شكاوى .

وقال : إن المديرية قامت بمتابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لـ 800 منشأة ، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية .