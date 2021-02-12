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محمد سياف - ابو ظبي - تعرف على قروض بنك مصر لتمويل المشروعات الصغيرة والمستندات المطلوبة 2021، حيث جاء ذلك تلبيه لبنك مصر للمبادرة الخاصة بالبنك المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة مادية مميزة تصل إلى 5%، وتتناقص خاصة للأنشطة الصناعية وكذلك الخدمة طبقا شروط مبادرة البنك المركزي، وعلي ذلك سوف نتناول معكم في السطور الآتية قروض بنك مصر للمشروعات الصغيرة وماهيتها، وجميع الشروط والمستندات المطلوبة.

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قروض بنك مصر للمشروعات الصغيرة

حيث إن بنك مصر يلعب دور أساسا في المساعدة للمشروعات القائمة بالفعل علي تطورها وتوسعها أيضا والإحلال والتجديد، وذلك من خلال تمويل المشروعات القائمة حيث ذلك يساعد على توفير فرص عمل جديدة ودائمة تساعد على زيادة نسب الإنتاج وكذلك زيادة دخول العاملين.

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وعلي ذلك يقوم البنك بتمويل كافة المشروعات منها المشروعات الفردي وأيضا الشركات، في جميع المجالات مثل (التجارية، الصناعية، الخدمية)، وأيضا الأنشطة الطبية العيادات الخاصة والصيدليات، وأيضا الأنشطة المختلفة التي تعد صديقه البيئة مما يستهدف تحول المجتمع إلى الطاقة النظيفة، والتي تكون حجم مبيعاتها من مليون جنيه مصري إلى 50 مليون جم.

وعلي ذلك يتم تمويل المشروعات من خلال قروض قصيرة الأجل وكذلك متوسطه، وأيضا طويلة الأجل، وأيضا لتمويل الآلات المحلية والمستوردة كذلك.

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وتكون قيمه التمويل لقرض المشروعات الصغيرة، من 250 ألف جم، حتى تصل إلى 6 مليون جنيه مصري، للمشروعات القائمة بالفعل وكذلك الجديدة، على أن تكون مده السداد من سنه ميلادية إلى 7 سنوات من بداية التمويل.

ويكون سعر الفائدة بعائد بسيط متنافس يبلغ 5% من قيمه القرض، ويعد ذلك سعر فائدة تنافسيه للأنشطة التجارية، حيث جاء ذلك وفق لمبادرة البنك المركزي لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

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وما يختص بالمشروعات الحديثة فيختلف بدوره من المشروعات الصناعية، والمشروعات غير الصناعية، فتكون قيمه القرض وفق لرأس المال للسجل التجاري للمشروعات (الصناعية)، من مبلغ 50 ألف جم إلى مبلغ 5 مليون جنيه مصري، أما بالنسبة للسجل التجاري للمشروعات غير الصناعية فتكون من مبلغ 50 ألف جم، إلى مبلغ 3 مليون جنيه مصري.

أما بالنسبة لنسبه التمويل، فتصل نسبه تمويل الآلات والمعدات إلى 80%، وتصل نسبه تمويل السيارات إلى 80%، وتصل نسبه التمويل لرأس مال العامل 100%

المستندات المطلوبة للحصول على قرض المشروعات الصغيرة

– أولا علي المتقدم تقديم صوره من البطاقة الضريبية، وأيضا شهادة حديثه للسجل التجاري.

– وأيضا تقديم صوره لرخصه مزاوله النشاط الخاص به، مؤقتة أو نهائية.

– الموقف التأميني وكذلك الضريبي.

– تقديم صوره عقد أجار أو ملكية للمقر الخاص بالمشروع

– تقديم ميزانيات منذ بدأ النشاط التجاري بحد أقصى ثلاث ميزانيات.

– وأخيرا صوره لعقد تأسيس الخاص بالشركة، حيث يكون ذلك في حاله الشركات سواء للأشخاص أو الأموال.

المستندات المطلوبة للمشاريع الجديدة حديثه التأسيس

– تقديم صوره من عقد أجار لمقر المشروع أو عقد ملكية.

– تقديم مستند حديث للسجل التجاري، وكذلك صوره البطاقة الضريبية، وأيضا الموقف التأميني.

– تقديم صوره لرخصه مزاوله النشاط.

– تقديم صوره لعقد إنشاء الشركة والتعديلات، في حاله شركات الأشخاص، أو الأموال.

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