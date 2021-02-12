انت الان تتابع تفاصيل خبر صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى الصين تسجل زيادة بنسبة 21٪ في عام 2020 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - ارتفعت الصادرات من الصناعات الغذائية المصرية إلى الصين بنسبة 21٪ لتصل إلى نحو 36 مليون دولار في عام 2020، وفقًا لتميم الضوي، نائب المدير التنفيذي للمجلس المصري لتصدير الأغذية (FEC).

جاءت تصريحات الداوي خلال ندوة على الإنترنت، الأربعاء، لبحث فرص تنمية الصادرات الغذائية المصرية إلى الصين.

وأضاف أن صادرات القطاع إلى السوق الصينية نمت بنسبة 836٪ بين عامي 2014 و 2020.

وأشار إلى أن 10 منتجات غذائية تمثل نحو 98٪ من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية للسوق الصيني، بقيمة 35.9 مليون دولار عام 2020، بالإضافة إلى قصب السكر المضاف بقيمة 20 دولار و 6 ملايين دولار و 56.6٪ من المجموع. الصادرات تليها الفراولة المجمدة وهي مصر التي تعد حاليا أكبر مصدر لذلك في العالم.

وقال الضوي: “هناك منتجات غذائية بمختلف أنواع الواردات الصينية لها بديل في الصادرات المصرية، بقيمة 20 مليار دولار في 2019 ، والصين ثاني أكبر مستورد في العالم في جميع قطاعات المنتجات الأساسية.” بقيمة 2. تريليون دولار تمثل 10.8٪ من إجمالي الواردات العالمية في عام 2019، بلغ إجمالي وارداتها من الصناعات الغذائية 90 مليار دولار.

قال تشو تشينشنغ الوزير المستشار بالمكتب الاقتصادي والتجاري بالسفارة الصينية بالقاهرة، إن الفاكهة تشكل غالبية صادرات مصر الغذائية إلى الصين.

وأضاف أنه منذ عام 2019، أصبحت الفاكهة ثاني أكبر فئة تصدير لمصر إلى الصين، في المرتبة الثانية بعد منتجات النفط والغاز.

وأشار شينتشنغ إلى أنه في عام 2020، استوردت الصين 110 ملايين دولار من الفاكهة المصرية، منها 96 مليون دولار للبرتقال الطازج ، و 13 مليون دولار للفراولة المجمدة ، ونحو 0.5 مليون دولار للعنب الطازج. وأشار إلى أن صادرات مصر من الفاكهة إلى الصين في عام 2020 زادت بنسبة 423.8٪ مقارنة بعام 2015.

وأوضح أن الصين هي ثاني أكبر مصدر للبرتقال الطازج المستورد، وتمثل 20٪ من سوق الاستيراد في الصين. بالإضافة إلى ذلك ، تعد الدولة أيضًا ثاني أكبر مصدر للفراولة المجمدة المستوردة، حيث تمثل أكثر من 35 ٪ من سوق الاستيراد في الصين.

وقال الضوي: “التمور المصرية الطازجة هي أول تصريح لاستيراد الفاكهة إلى الصين، بالإضافة إلى الدخول الناجح للبرتقال المصري الطازج والعنب والتمر ولب البنجر إلى السوق الصينية”. بدأ نقل ثمرة الرمان إلى الصين.

وأضاف أنه يمكن للشركات المصرية التقدم إلى الإدارة العامة للجمارك الصينية، من خلال السفارة المصرية في الصين ، لإدخال منتجات زراعية أخرى ذات إمكانات تصديرية. وكشف أن الحكومة الصينية تعمل بنشاط على تسهيل تصدير المنتجات الزراعية المصرية إلى الصين.