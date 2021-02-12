انت الان تتابع تفاصيل خبر خلال ساعات وزير التربية والتعليم يعرض خطة استكمال الدراسة والامتحانات على لجنة الأزمات والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أكد مصدر رسمي بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، يستعد لعرض رؤيته الكاملة لحل إدارة الأزمات قبل الفصل الدراسي الثاني وامتحان الفصل الدراسي الأول ونزاع آلية التعلم. وتشكيل لجنة خلال ساعات قليلة لتحديد طريقة إتمام الفصل الدراسي الثاني.

وقال المصدر: إن لجنة الأزمات ستجتمع مطلع الأسبوع المقبل معقبا: “اللجنة ستحدد صيغة الامتحان وطريقة استكمال الفصل الدراسي الثاني”.

وأكد الدكتور طارق شوقي: “ستعلن وزارة التربية والتعليم إتمام العام الدراسي وتفاصيل الامتحان بتفاصيل رسمية كاملة يوم 14 فبراير 2021 (الأحد)”.

وقال وزير التربية والتعليم: “قبل هذا التاريخ كل ما ورد في هذه التفاصيل” مجرد اجتهاد أو إشاعات أو ارتباك، ولا علاقة لنا به في القريب أو البعيد. ”

وأعرب وزير التربية والتعليم عن عدم رضاه عن استمرار وجود إشاعات وأخبار كاذبة تتعلق بمصير الامتحان وإمكانية تأجيله أو إلغائه كل يوم.

وقال وزير التربية والتعليم: “كل ما يقال في هذا الصدد لا أساس له من الصحة، وما زالت الإشاعات والأحكام قائمة.

وأضاف شوقي، أطلب من الطلاب التعلم من جميع الموارد المتاحة عند التحضير لامتحان الفصل الدراسي الأول.