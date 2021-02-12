ماذا ينتظر الأهلي بعد البرونزية ؟

يستمر الصغط علي النادي الاهلي في توالي الماريات خلال العديد من البطولات، دورى أبطال أفريقيا والدوري المصري والكاس المصرى والسوبر الأفريقى، خلال شهر فبراير الحالى.
يلتقى الأهلى يوم 16 من الشهر الجارى في تمام الساعة التاسعة مساء على ستاد القاهرة الدولى فى إفتتاح بطولة دورى ابطال أفريقيا في دور المجموعات المباراة الأولي له من أصل 6 مباريات أمام بطل السودان، والتي تم تأجيلها من قبل بسبب مشاركة الأهلي في بطولة كاس العالم للأندية بقطر، وتغادر بعثة المريخ السوداني، فجر الخميس، إلى القاهرة، وذلك قبل 5 أيام من مواجهة الأهلي، وبلغ حجم بعثة المريخ 40 فردًا من ضمنهم 26 لاعبًا، وتم إسناد رئاسة البعثة إلى الصادق مادبو أمين الصندوق، المتواجد حاليًا في القاهرة.
ويلتقي بنهضة البركان بطل المغرب في يوم 17 فبراير من الشهر الجارى، في دورى أبطال أفريقبا فى دور المجموعات المبارة الثانية من اصل 6 مباريات، وتم تأجيلها من قبل الأتحاد الافريقى لكرة القدم، ولم تحدد بعد.
ويواجه فى 19 من فبراير الموافق الجمعة الساعة الثانية والنصف من الشهر الجارى بكأس مصر في الدور 32 النصر على ستاد القاهرة الدولى.
فى 23 من فبراير من الجارى الساعة الثالثة مساء ويلتقى بنادى سيمبا التنزانى علي ملعب بنجامين ماكابا أبطال افريقا فى دور المجموعات فى الجولة الثالة.
وكان الأهلي قد تمكن من تحقيق المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية مساء أمس الخميس وحقق الميدالية البرونزية، وذلك بعدما أقصي بالميراس بطل البرازيل بركلات الترجيح بنتيجة 3/2، في مباراة تألق فيها محمد الشناوي حارس الأهلي والذي تمكن من التصدي لركلتي جزاء.
يذكر أن محمد الشناوي قد فاز بلقب أفضل لاعب في المباراة بعد نهاية المباراة، وحصل لاعبو الأهلي علي الميدالية البرونزية بعد نهاية مباراة بايرن ميونخ وتيجرس المكسيكي، والتي إنتهت بهدف نظيف لصالح الفريق البافاري.
وكان بايرن ميونخ الألماني تمكن من حصد لقب كأس العالم للأندية وذلك بعدما حقق الفوز بهدف نظيف علي تيجريس أونال المكسيكي كفاجأة البطولة، وأحرز هدف البافاري الظهير الأيمن بافارد، ونال روبرت ليفاندوفسكي جائزة أفضل لاعب في البطولة.
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