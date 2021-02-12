ماذا ينتظر الأهلي بعد البرونزية ؟

يستمر الصغط علي النادي الاهلي في توالي الماريات خلال العديد من البطولات، دورى أبطال أفريقيا والدوري المصري والكاس المصرى والسوبر الأفريقى، خلال شهر فبراير الحالى. يلتقى الأهلى يوم 16 من الشهر الجارى في تمام الساعة التاسعة مساء على ستاد القاهرة الدولى فى إفتتاح بطولة دورى ابطال أفريقيا في دور المجموعات المباراة الأولي له من أصل 6 مباريات أمام بطل السودان، والتي تم تأجيلها من قبل بسبب مشاركة الأهلي في بطولة كاس العالم للأندية بقطر، وتغادر بعثة المريخ السوداني، فجر الخميس، إلى القاهرة، وذلك قبل 5 أيام من مواجهة الأهلي، وبلغ حجم بعثة المريخ 40 فردًا من ضمنهم 26 لاعبًا، وتم إسناد رئاسة البعثة إلى الصادق مادبو أمين الصندوق، المتواجد حاليًا في القاهرة.

ويلتقي بنهضة البركان بطل المغرب في يوم 17 فبراير من الشهر الجارى، في دورى أبطال أفريقبا فى دور المجموعات المبارة الثانية من اصل 6 مباريات، وتم تأجيلها من قبل الأتحاد الافريقى لكرة القدم، ولم تحدد بعد. ويواجه فى 19 من فبراير الموافق الجمعة الساعة الثانية والنصف من الشهر الجارى بكأس مصر في الدور 32 النصر على ستاد القاهرة الدولى.