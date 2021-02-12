عاجل- فيديو.. مبادرة هدية الرئيس تسلم السائقين الملتزمين سيارات جديدة

جدة - نرمين السيد - بدأت مبادرة "هدية الرئيس" مكافأة السائقين الملتزمين، اليوم الجمعة، باستبدال سياراتهم القديمة التى تعمل بالبنزين بسيارات جديدة تعمل بالغاز، وتحرير عقود رسمية لهم بالسيارات الجديدة، بإشراف شرطة المرور ومشاركة حزب "مستقبل وطن".





,أعرب المنتفعون من المبادرة وذووهم عن سعادتهم بالمبادرة التى تضمن لهم تحسين مصدر دخلهم، وتأمينهم بسيارات جديدة قادرة على مواكبة سوق العمل والطرق.

وأشار أحد المشاركين إلى أنه كان لديه سيارة "504" قديمة، لم يكن يقبل عليها الزبائن، حتى سمع عن المبادرة وتقدم إليها ليصبح واحدًا من سعداء الحظ بالحصول على سيارة جديدة بدلاً من سيارته القديمة.

وتوجه السائقون المنتفعون من المبادرة بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكدين أن المبادرة منحتهم الأمل فى تغيير حياتهم للأفضل، ومؤكدين أنهم لم يصدقوا أنهم سيتسلمون السيارات الجديدة بهده السرعة والجدية.

وأشاد السائقون وذووهم بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لأجل توفير حياة كريمة لهم، مؤكدين أنه أكرمهم بهذه السيارات الجديدة لضمان استمرار عملهم، بالاعتماد على سيارات حديثة.

وقال أحد الموظفين العاملين بالمبادرة، إنه جرى توقيع عقود للسائقين لمنحهم سياراتهم الجديدة بدلاً من تلك القديمة المتهالكة على الفور.