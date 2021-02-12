إنفوجراف: قروض ميسرة.. الدولة تدعم صناعة الألبان

جدة - نرمين السيد - حرصت وزارة الزراعة، على دعم منظومة مراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية، من خلال الاستفادة من مبادرة التمويل التى طرحها البنك المركزى بفائدة 5% للتخفيف من الأعباء على صغار المربين.





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