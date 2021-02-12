لجنة لمتابعة الصرف الصناعى والاستفادة من المياه المعالجة بخليج السويس

جدة - نرمين السيد - استقبلت المهندسة أسماء مخلوف، نائب رئيس جهاز تنمية شمال خليج السويس، لجنة مشتركة من وزارتى الصحة والبيئة وجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، لمتابعة تشغيل منظومة الصرف الصناعى بشمال خليج السويس وتحقيق أقصى استفادة من مياه الصرف المعالجة.





وأوضحت المهندسة أسماء مخلوف، أن اللجنة نظمت جولة بمحطة معالجة المخلفات الصناعية السائلة بعتاقة، للتأكد من كفاءة منظومة العمل بالمحطة، وعرض الأساليب والوسائل الممكنة لتوفيق أوضاع صرف شركات ومصانع المنطقة على المحطة. وأشارت نائب رئيس الجهاز إلى أن هناك متابعة دورية لأعمال تنفيذ وتشغيل وصيانة منظومة المياه والصرف الصحى بخليج السويس، لتحقيق الاستفادة والاستغلال الأمثل من إعادة استخدام مياه الصرف المعالجة، وذلك فى إطار الحفاظ على الموارد الطبيعية والحد من التلوث.

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