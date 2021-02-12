صحة المنيا: فحص وعلاج 1.679 حالة خلال قافلة بقرية الشيخ عبادة بملوى

جدة - نرمين السيد - قال أسامة القاضى محافظ المنيا، إن مديرية الصحة بالمنيا، نفذت قافلة طبية بقرية الشيخ عبادة، بمركز ملوى فى إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجا، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة.





وأوضح الدكتور محمد النادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أنه تم تنفيذ أعمال القافلة بقرية الشيخ عبادة، وذلك خلال يومى 10 و11 فبراير الجارى، وتم توقيع الكشف الطبى على 1.679 حالة مترددة على القافلة وتم تقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج بالمجان للمواطنين. واضاف وكيل الوزارة، ان القافلة شملت العديد من التخصصات حيث تم الكشف الطبى على، 332 حالة جراحة و360 حالة أطفال و275 باطنة، و168 قلب، و186 جلدية، و97 نساء، و53 تنظيم أسرة، و75 أسنان، وتم عمل 113 تحاليل مختلفة، وعمل78 حالات موجات صوتيه، وعمل 9 أشعة سينية، وفحص عشوائى للضغط والسكر لـ 117 مترددا، وتم خلع أسنان لـ9 حالات بعيادة الأسنان، وتحويل للمستشفى 23 حالة لاستكمال العلاج، كما تم عمل ندوات تثقيف صحى لـ 65 مترددا، وتم استخدام 10 عيادات متنقلة واستخدام غرف داخل الوحدة لباقى العيادات والصيدلة.

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