التعليم العالى: بروتوكول تعاون بين معهد بحوث البترول وجامعة السويس

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وتنفيذًا لاستراتيجية الوزارة الهادفة إلى التكامل والتعاون بين جميع مؤسسات الدولة والجامعات المصرية فى مجال التعليم العالى والبحث العلمى.

وقع البروتوكول، وفقا لبيان صحفى، الدكتور ياسر مصطفى مدير معهد بحوث البترول، والدكتور عبير محمود شعيب عميد كلية هندسة البترول والتعدين بجامعة السويس، وبحضور الدكتور السيد الشرقاوى رئيس جامعة السويس، ونواب رئيس الجامعة، والمهندس محمد سعد منسق البروتوكول.

تضمن البروتوكول عدة مجالات للتعاون المشترك، منها التعاون فى المشروعات البحثية والتطبيقية ذات الصلة بالمجالات التى تخدم الطرفين، وعقد دورات تدريبية لطلاب الكلية خلال فترة الإجازة الصيفية، وتبادل انتداب الأساتذة والباحثين والمهندسين العاملين بالمعهد، لتدريس بعض المقررات ومشاريع التخرج فى كلية هندسة البترول والتعدين، أو العمل كمحكمين لرسائل الماجستير والـدكتوراه.

كما ينص البروتوكول أيضًا على تنظيم الندوات والمؤتمرات وورش العمل فى المجالات العلمية والبحثية المختلفة والاستفادة من الإمكانيات العملية والفنية الموجودة لدى الطرفين، كما أنهم فى الاتجاه لإنشاء دبلومة مهنية مشتركة بين كلية هندسة البترول والتعدين بجامعة السويس ومعهد بحوث البترول فى تخصص البترول والبتروكيماويات على أن يحصل الخريج على شهادة معتمدة.

وأشاد الدكتور السيد الشرقاوى رئيس جامعة السويس، بدور معهد بحوث البترول المصرى، الرائد والمتميز فى قطاعى البترول والطاقة ومعالجة العديد من القضايا التى تواجه البيئة، معربا عن سعادته بالتعاون بين الجامعة والمعهد، ومؤكدا أن هذا البروتوكول يفتح آفاقا جديدة للتعاون العلمى بين الجهتين.