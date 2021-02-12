فيديو-.. dmc تعرض فيلم «من أحياها» عن حلم تطوير العشوائيات الذى أصبح حقيقة

جدة - نرمين السيد - وعرضت قناة dmc فيلما وثائقيا بعنوان "من أحياها" عن تطوير المناطق العشوائية وتحويلها لأماكن آمنة صالحة للحياة الإنسانية.

قسمت الدولة، المناطق العشوائية إلى قسمين: "غير الآمنة – غير المخططة" التى تم تطويرها على مستوى الجمهورية والتى استفاد منها أكثر من 2 مليون مواطن، وفيما يتعلق بالمناطق غير الآمنة فقد تم التعامل مع 192 منطقة تشمل "إزالة مصدر الخطورة، بناء، تعويض، تقنيين أوضاع" - وفقاً لدرجة خطورتها- موزعة على مستوى الجمهورية بإجمالى 105.672 وحدة.

كما تم تطوير 52 منطقة غير مخططة فى 6 محافظات على مساحة 4.351 فدان بإجمالى وحدات 409.405 وحدة مستفيدة من أعمال التطوير، كما تم تطوير 6 أسواق تجارية و8 أسواق غذائية و4 أسواق تجارية وغذائية بإجمالى 18 سوقا بـ 9 محافظات، استفاد منها 2.773 محل تجارى وغذائى، وبلغ إجمالى تكلفة مشروعات التطوير بالمناطق غير الآمنة نحو 31 مليار جنيه، ويجرى حاليا تطوير 165 منطقة بإجمالى وحدات 115.935 وحدة سكنية.

وبشأن المناطق غير المخططة، فقد بلغت التكلفة التقديرية لتطوير تلك المناطق فى مصر 318 مليار جنيه، حيث أن 37,5% من المدن فى مصر غير مخططة بإجمالى مساحة حوالى 152 ألف فدان، وقد تم تطوير 52 منطقة غير مخططة، بتكلفة 900 مليون جنيه، ومن المستهدف أن تعلن مصر خلوها من المناطق غير المخططة بحلول عام 2030.

29.5 مليار جنيه على تطوير المناطق الخطرة

المهندس إيهاب الحنفى، منسق صندوق تطوير العشوائيات، أعلن أن الدولة أنفقت حتى الآن 29.5 مليار جنيه لتطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، موضحا أن عزبة الهجانة يوجد بها مناطق عشوائية مصنفة درجة ثالثة، وهناك مناطق تمر بها كابلات الضغط العالى التى تمثل خطورة على حياة الإنسان.

وقال الحنفى، فى تصريحات إعلامية، إن صندوق تطوير العشوائيات يعمل على مستوى 27 محافظة بالجمهورية، ويتبقى 45 منطقة عشوائية خطرة فى مصر، سينتهى العمل من تطويرها بنهاية 2021، موضحا أن أعمال تطوير منطقة مثلث ماسبيبرو ستنتهى فى شهر ديسمبر، مشددًا على أن هذه المنطقة لا توجد بها أماكن خطرة، إذ انتقل الأهالى للسكن فى حى الأسمرات وحصل بعضهم على قيمة تعويضية مناسبة، وهناك مشروع 15 مايو الذى تعرض للسيول وسيستمر حتى عام 2021 وجرى البدء فيه منذ شهر مايو الماضى، وستكون مدة تنفيذه أقل من عام.

إنجازات الدولة فى تطوير العشوائيات

نفذت الدولة المصرية نحو 18.278 وحدة فى مشروع (الأسمرات 1، 2، 3)، بتكلفة 3,3 مليار جنيه، فضلاً عن تنفيذ 4.895 وحدة فى مشروع (المحروسة 1، 2) بتكلفة 804 مليون جنيه، وكذلك تنفيذ 3.501 وحدة فى مشروع (بشاير الخير 1، 2) بتكلفة 2,7 مليار جنيه، بجانب تنفيذ 10.96 وحدة فى مشروع (أهالينا 1) بتكلفة 600 مليون جنيه.

بالإضافة إلى تنفيذ 816 وحدة فى مشروع (روضة السيدة زينب) بتكلفة 330 مليون جنيه، فى حين تم تنفيذ 860 وحدة فى منطقة (النورس الجديدة) بتكلفة 236 مليون جنيه، ويجرى تنفيذ 4.392 وحدة فى "معاً لتطوير العشوائيات" بتكلفة 1,4 مليار جنيه.

السيسى يوجه بتطوير عزبة الهجانة

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى، المسؤولين بالعمل على تطوير منطقة عزبة الهجانة، بشرق القاهرة على طريق القاهرة السويس، حيث اصطحب الرئيس أعضاء الحكومة من الوزراء ورئيس الوزراء، فى جولة تفقدية.

وقال الرئيس خلال الجولة: "عايزين نعرف الناس عايشة إزاى، والأطفال مستقبلهم إيه.. عاوزين نفتح مجموعة طرق مناسبة للناس.. إحنا مش هنشيل ونسعى لتوسعة الشوارع لتوفير المزيد من الخدمات للأهالى".