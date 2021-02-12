إنفوجراف.. قرارات واجتماعات.. الحصاد الأسبوعى لمجلس الوزراء

جدة - نرمين السيد - نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، تقريرا شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعى لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 6 فبراير إلى 12 فبراير، والذى تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلاً عن الاجتماعات التى عقدها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به من أنشطة.





وجاء فى التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات، تشمل الموافقة على مقترح تمويل الحافز الأخضر لمالكى السيارات، حيث تمت الموافقة على اعتماد حافز للسيارات الملاكى بنسبة 10% من سعر السيارة الجديدة، وبحد أقصى 22 ألف جنيه، و20% للتاكسى بحد أقصى 45 ألف جنيه، والميكروباص بنسبة 25% بحد أقصى 65 ألف جنيه، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973، فى شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن، والذى يأتى فى إطار تمكين الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن من إحكام رقابتها على كافة مراحل تداول القطن داخل جميع المغازل، كذلك الموافقة على مشروع قرار بشأن اتفاق منحة بين مصر وبنك التنمية الأفريقى بشأن مشروع الإغاثة الإنسانية الطارئة، فى ظل تفشى فيروس كورونا، وذلك بقيمة 500 ألف دولار.



كما تضمنت القرارات أيضا الموافقة على مشروع قرار بشأن الخطابات المتبادلة بين الحكومتين المصرية والألمانية الاتحادية بشأن مشروع شراكة لخلق الوظائف ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر، فضلاً عن الموافقة على مشروع قرار بشأن تخصيص بعض الأراضى المملوكة للدولة لصالح محافظة شمال سيناء؛ وذلك لاستخدامها فى إقامة مشروعات الإنتاج الداجنى والحيوانى، وكذلك الموافقة على مشروع بشأن تخصيص مساحة 10.321.94 فدان تقريبا من الأراضى المملوكة للدولة ناحية محافظة الوادى الجديد، وذلك لاستخدامها فى إقامة مشروعات زراعية وحيوانية.

كما شملت القرارات أيضا الموافقة على مشروع قرار بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، حيث نص التعديل فى جزء منه على أن تمنح مجالس الجامعات درجات علمية تتمثل فى البكالوريوس ودبلوم الدراسات العليا والماجستير فى علوم التمريض، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قرار بشأن الترخيص بإصدار عملات تذكارية ذهبية فئة الواحد جنيه، وفضية فئة الجنيهات الخمسة، وذلك بمناسبة الاحتفال بمرور مائة عام على إنشاء جمعية المهندسين المصرية.



وعلى صعيد الاجتماعات التى عقدها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أوضح التقرير أنه تم عقد اجتماع لمتابعة الإجراءات التنفيذية لمشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، والذى يتضمن إنشاء نحو 500 ألف وحدة سكنية جديدة على مستوى المحافظات، وذلك بحضور وزراء التنمية المحلية، وقطاع الأعمال العام، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسئولى عدد من الجهات المعنية، بالإضافة إلى عقد اجتماع مع الدكتور محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، لاستعراض أهم ملامح التقرير السنوى لأداء البورصة المصرية خلال عام 2020.

وتضمنت الاجتماعات أيضا، وفقا لما أبرزه التقرير، اجتماعا لمتابعة خطوات توطين صناعة "التابلت" فى مصر، إذ تم الاتفاق على التعاقد مع شركة عالمية كبرى لتصنيع "التابلت" باستثمارات بنحو 30 مليون دولار، بحضور وزيرى التربية والتعليم والتعليم الفنى، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورئيس هيئة تسليح القوات المسلحة، وعدد من المسئولين المعنيين، كما عقد سيادته اجتماعاً لاستعراض السيناريوهات المقترحة لاستكمال العملية التعليمية خلال الترم الثانى للعام الدراسى الحالى، وكذا الترتيبات اللازمة لعقد امتحانات الفصل الدراسى الأول، بحضور وزيرى التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالى والبحث العلمى، فضلا عن عقد اجتماع عن متابعة الإجراءات التنفيذية للمشروع القومى لتطوير القرى المصرية، بحضور وزيرى التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومسئولى الوزارات المعنية.



كما شملت اجتماعات رئيس مجلس الوزراء، وفقا للتقرير، اجتماعا مع المدير التنفيذى لشركة "ميركيوريا" العالمية للطاقة، لمناقشة المشروع المقترح من جانب الشركة، والخاص بتموين السفن فى منطقة قناة السويس، بحضور وزير البترول والثروة المعدنية، ورئيس هيئة قناة السويس، ورئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، ومسئولى الشركة، هذا إلى جانب عقد الاجتماع الأسبوعى عبر الفيديو كونفرانس، حيث تمت متابعة تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، وكذلك مناقشة التوسع فى بناء المدن الجديدة لتوفير سكن آمن ومخطط ولمنع البناء العشوائى المخالف أو التعدى على الأراضى الزراعية، بالإضافة إلى عقده اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات التى يتم تنفيذها على أرض محافظة الإسكندرية، وذلك بحضور وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والسياحة والآثار، والتنمية المحلية، والبيئة، وقطاع الأعمال العام، والنقل، ومحافظ الإسكندرية، ومساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ورئيس شركة غاز مصر، ورئيس هيئة حماية الشواطئ، ومدير إدارة الاستثمار بمحافظة الإسكندرية.

وحول اللقاءات التى عقدها رئيس مجلس الوزراء، أوضح التقرير أنه تم عقد لقاء مع وزير خارجية العراق، حيث أكد أنه يتابع بنفسه مع الوزراء المعنيين تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من ملفات تعاون مع العراق، وأن هناك تكليفات واضحة من الرئيس عبد الفتاح السيسى بتعزيز علاقات التعاون مع العراق الشقيق، وكذلك عقد لقاء مع مبعوث رئيس الوزراء البريطانى ورئيس الدورة الـ 26 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، إذ أكد حرص مصر على التعاون مع الجانب البريطانى لإنجاح مؤتمر الأطراف المقرر عقده نوفمبر 2021 بمدينة جلاسجو البريطانية



وحول الأنشطة التى قام بها رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير، شملت استعراضه تقريرا حول موقف استجابة الجهات الحكومية لشكاوى المواطنين المسجلة على المنظومة خلال شهر يناير 2021، إذ تلقت المنظومة 102 ألف شكوى وطلب واستغاثة، وتم الانتهاء من فحص ومراجعة 99 ألف شكوى وطلب، وتوجيه 81 ألف شكوى لجهات الاختصاص، بالإضافة إلى عقد جلسة مباحثات مصرية ـ أردنية شهدت التوافق على عقد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين فى "عمان" مارس المقبل، كما أكد مدبولى الحرص الكامل على دعم أطر التعاون المشتركة بين البلدين، وكذلك تفقد سيادته أعمال التطوير بميدان التحرير مع رئيس الوزراء الأردنى، حيث شرح تفاصيل أعمال التطوير من دهان واجهات المبانى، والتشجير والإضاءة، وتزيين الميدان بالمسلة الفرعونية والكباش.