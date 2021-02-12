في طريق العودة إلى القاهرة.. 50 صورة من داخل طائرة بعثة الأهلي| شاهد

يستقبل مطار القاهرة الدولي، عصر اليوم الجمعة، بعثة النادى الأهلى، قادمة من الدوحة علي متن رحلة خاصة، عقب مشاركته فى بطولة كأس العالم للأندية وحصوله علي المركز الثالث والميدالية البرونزية.
تنقل الشركة الوطنية مصر للطيران، بعثة النادي الأهلى على متن رحلتها رقم MS3201، وسط استقبال حافل من قبل مكتب الشركة بمطار الدوحة وطاقم الطائرة بالرحلة، حيث تم استقبال لاعبي الفريق بالورود والشكولاتة، كما قدم أفراد الركب الطائر للرحلة التهنئة للفريق عبر النداء الصوتي للطائرة علي هذا الإنجاز الرياضي الجديد.
وبالتزامن مع وصول بعثة الأهلي المرتقبة بعد ساعات قليلة، تشدد سلطات مطار القاهرة من إجراءات التأمين في محيط صالة 4 المخصصة للطائرات الخاصة، وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة داخل الصالة قبل وصول البعثة، حيث تم الدفع برجال المرور والخدمات المعنية ووضع الحواجز الحديدية بمحيط صالة 4 بمطار القاهرة، تحسبا للأعداد الكبيرة من جماهير النادي المقرر تواجدها أمام الصالة بالمطار للاحتفال بالنادي الأهلي عقب حصوله على المركز الثالث ببطولة كأس العالم للأندية والميدالية البرونزية.
وقدم الأهلي عروضا قوية في البطولة وتوج بالميدالية البرونزية، محققًا المركز الثالث في بطولة العام للأندية بعد التغلب على بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح، في اللقاء الذي أقيم أمس الخميس، على ملعب استاد المدينة التعليمية، لتحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية.
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