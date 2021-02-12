معلول يرد بقوة على اتهامه بالهروب من المباريات الكبرى.. تفاصيل

رد التونسي الدولي علي معلول ظهير أيسر النادي الأهلي بكل قوة على كل من اتهمه في الفترة الأخيرة أنه لاعب يهرب من المباريات الكبرى بعد خروجه بداعي الإصابة في الدقائق الأولى من مباراة الأهلي وبايرن ميونخ بنصف نهائي مونديال الأندية.

وكان معلول جاهزا للعب في مباراة بالميراس التالية لمباراة البايرن، إلا أن موسيماني فضل إراحته وكان سيدفع به ليلعب ركلات الجزاء إلا أن الوقت لم يسعفه لذلك.

وقال معلول في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي: "أهنئ مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب والجهاز الفني والإداري والطبي واللاعبين وجماهير النادي بعد التتويج بالميدالية البرونزية في مونديال الأندية".

وتابع: "برونزية كأس العالم للأندية إنجاز جديد يضاف إلى هذا الجيل من اللاعبين، وقد تحقق بروح وشخصية الأهلي وإصرار وبسالة جميع عناصر الفريق".

ماذا ينتظر الأهلي بعد البرونزية ؟

وأكمل: "الجميع تعاهد على إحراز ميدالية في كأس العالم للأندية، وقد تحقق ذلك من خلال التتويج بالبرونزية، وعلينا أن نركز الآن في الأهداف الجديدة للفريق خلال الفترة المقبلة وهي التتويج بالسوبر المحلي و الإفريقي، والحفاظ على لقبي الدوري المصري ودوري أبطال إفريقيا".

وعن الإصابة التي لحقت به بمباراة نصف النهائي والشائعات التي خرجت عن ادعائه للإصابة، قال: "الإصابة منعتني من خوض المباراة رغم أنني بذلت مجهودا كبيرا جدا من أجل اللحاق باللقاء".

واختتم أفضل ظهير أيسر بالقارة السمراء كلمته برد قوي، وقال: "مش علي معلول اللي يهرب من المباريات، ولا علي معلول اللي يمسك رجله ويدعي الإصابة".