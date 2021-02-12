7 قنوات تنقل مباراة الزمالك ومولودية الجزائر منهم قناة مفتوحة.. تفاصيل

يلتقي الزمالك مساء اليوم فريق مولودية الجزائر، في إطار أولي مباريات الجولة الأولي لدوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وسوف تقام المباراة علي ملعب القاهرة الدولي في تمام التاسعة مساء.

وأعلنت شبكة قنوات بين سبورت إذاعة المباراة علي بين سبورت 7 المشفرة، وسيقوم بالتعليق علي المباراة المعلي التونسي رؤوف خليف.

بينما أعلنت قنوات أون تايم سبورت إذاعة المباراة علي التردد الأرضي، وسيقوم بالتعليق علي المباراة بلال أحمد علام.

ودائما تكون هناك صعوبات لدي المشاهد المصري بسبب إحتكار قوات بين سبورت علي المباريات وإذاعتها علي القنوات المشفرة فقط، ويتم البحث عن الحلول من أجل مشاهدة المباراة دون الإنتظار للقناة القطرية.

وفيما يلي سوف نستعرض القنوات الناقلة للمباراة بجانب وجود قناة مفتوحة علي النايل سات ستقوم بإذاعة المباراة بشكل مجاني:-

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ومولودية الجزائر

أكدت قناة مكسبي العربية نقل اللقاء المرتقب بين الزمالك ومولودية الجزائر مساء اليوم عبر التردد::

تردد القناة : 11411

الاستقطاب : أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل التصحيح 4/3

وتنقل قناة beIN Sports Connect عبر الأنترنت وهي تابعة لمجموعة "BEIN SPORT" القطرية والناقلة لأحداث البطولة.

beIN Sports FR HD 2 وسوف يكون التعليق باللغة الإنجليزية.

قناة أون تايم سبورت "التردد الأرضي".

beIN Sports HD 7

Match Football 1

Canal + Sport 2 Polska

وكان الزمالك قد حل وصيفا لبطولة دوري أبطال افريقيا العام الماضي، بعدما خسر المباراة النهائية أمام الغريم التقليدي النادي الأهلي بهدفين مقابل هدف.

وسجل أهداف الأهلي عمرو السولية ومحمد مجدي أفشة، بينما أحرز هدف الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا.

وكان جايمي باتشيكو مدرب الزمالك قد خرج بتصريحات قبل المباراة اليوم من داخل المؤتمر الصحفي لمباراة مولودية الجزاء، وقدم التهنئة للنادي الأهلي بعد فوزة بالمركز الثالث لبطولة كاس العالم للأندية وتحقيق الميدالية البرونزية، وتمني مواجهة الأهلي مرة أخري في نهائي البطولة والفوز عليه والصعود لكأس العالم للأندية للمرة الأولي في تاريخ القلعة البيضاء.

وكان الأهلي قد تمكن أمس الخميس أن يحرز الميدالية البرونزية لبطولة كأس العالم للأندية وذلك بعدما تخطي عقبة بالميراس البرازيلي في المباراة النهائية، وفاز عليه بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 3/2، وتألق محمد الشناوي حارس الأهلي في المباراة وتمكن من التصدي لركلتي ترجيح، ونال جائزة أفضل لاعب في المباراة.