طارق رضوان: مصر خالية من الهجرة الغير شرعية منذ 2017.. ونعد معبر هام لدول الجنوب الأوربى "فيديو"

التقى النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الانسان، بمجلس النواب، السيد لوران دى بويك، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة التابعة لوكالة الامم المتحدة للهجرة، بأعضاء لجنة لحقوق الانسان بالبرلمان، لبحث ومناقشة جهود مصر فى قضايا الهجرة غير الشرعية وكيفية تعامل مصر مع هذه القضية.

طارق رضوان: تم إعلان مصر خالية من كل أشكال الهجرة غير الشرعية فى عام 2017

وأكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، على أنه تم إعلان مصر خالية من كل أشكال الهجرة غير الشرعية فى عام 2017، فى ظل التحديات الصعبة التى مرت بها الدولة المصرية منذ ثورة يناير، مؤكدا على أن ما يحدث فى ملف الهجرة الغير الشرعية والتصدي لها، يعد إنجازًا للدولة ودليل على أهتمام الدولة المصرية بملف حقوق الانسان، والمحافظة على أرواح المواطنين سواء كانو مصريين أو لاجئين أو ضيوف مصر، مضيفًا:" مصر دائما وأبدا حاضنة لشعوب وثقافات مختلفة على أرضها".

طارق رضوان: عدد المقيمين فى مصر 89 جنسية

ولفت رئيس لجنة حقوق الانسان، النائب طارق رضوان، إلى أن عدد المقيمين فى مصر من جنسيات مختلفة بلغ عددها 89 جنسية، سواء من القارة الإفريقية أو الدول العربية، مؤكدا على أنهم ضيوف مصر ويحصلون على نفس الرعاية والخدمات المقدمة للمواطنين المصريين دون تفرقة، مشيرا إلى اسهامات الدولة المصرية فى إنهاء مشاكل الهجرة الغير شرعية على كافة المنافذ الحدودية ونجاح الدولة المصرية فى هذا الملف فى ظل التحديات الاقتصادية، خاصة بعد مرورنا بثورتين وتجاوزنا التحديات.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الدولة المصرية نجحت فى عبور العديد من الأزمات والتحديات، خاصة عندما وضعت القيادة السياسية خارطة طريق فى 2013، وكانت ضمن تلك التحديات مواجهة الهجرة الغير شرعية، لأن مصر معبر هام لدول الجنوب الأوروبي ونجاح الدولة فى إنهاء الهجرة إشادة دولية.