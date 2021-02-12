الضرائب المصرية تكشف موعد الإنضمام للمرحلة الثانية لمنظومة الفاتورة الإلكترونية

أوضح رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن تطبيق الفاتورة الإلكترونية يتم على 3 مراحل، مشيرا أن المرحلة الأولى تم تطبيقها بنجاح في 15 نوفمبر الماضي 2020.

وطالب عبد القادر الشركات الملزمة بالانضمام للمرحلة الثانية لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، والتي يبدأ التشغيل الإلزامي لها يوم الاثنين الموافق 15 فبراير الجاري، بسرعة الانضمام للمنظومة حتى لا يتعرضوا لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

موعد المرحلة الثالثة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية

وشدد على ضرورة استعداد باقي الشركات المسجلة بمركز كبار الممولين للبدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة للتكامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية حيث سيبدأ التشغيل الإلزامي للمرحلة الثالثة في 15 مايو القادم 2021.

الهدف من منظومة الفاتورة الإلكترونية

فيما أشار رئيس مصلحة الضرائب إلى أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تأتي كأحد مشروعات تطوير مصلحة الضرائب المصرية، والتي تهدف إلى دمج السوق غير الرسمي للمنظومة الرسمية ومحاربة التهرب الضريبي، و استيفاء مستحقات الدولة.

كما أكد عبد القادر، أن مصلحة الضرائب المصرية قامت بتوفير العديد من أساليب وقنوات الدعم والتواصل المختلفة لتواصل الممولين مع المصلحة ليتمكنوا من طلب استفسارات أو معلومات، وتسجيل مشكلة فنية، أو تسجيل شكوى أو تقديم مقترحات.

البريد الإلكتروني الخاص بمصلحة الضرائب المصرية

وأضاف أن المصلحة تعمل على تقديم كافة وسائل الدعم وتوفير المعلومات التي تسهل على الممولين التسجيل في المنظومة واستكمال التكامل معها، واستمرارية التشغيل وتذليل أي عقبات تواجههم، من خلال البريد الإلكتروني [email protected]، وكذلك من خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395 .