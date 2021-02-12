انطلاق مبادرة "هدية رئيس".. ومستقبل وطن يستعرض التفاصيل "فيديو"

انطلقت مبادرة "هدية رئيس" لمكافأة السائقين الملتزمين، باستبدال سيارتهم القديمة التى تعمل بالبنزين بأخرى حديثة تعمل بالغاز، وجارى الآن تحرير عقود السائقين بالسيارات الجديدة، ويشرف على تلك العملية أفراد من جهاز الشرطة وحزب مستقبل وطن.

حزب مستقبل وطن يستعرض بالفيديو مبادرة "هدية رئيس"

واستعرض حزب مستقبل وطن، تفاصيل المبادرة التى اطلقها الرئيس السيسي، من على الصفحة الرسمية للحزب، وجاء بها لحظات تحرير العقود للسائقين الذين يستبدلون سيارتهم التى تعمل بالبنزين بأخرى تعمل بالغاز.

البرنامج القومي لتحويل وإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعى

وكانت الحكومة المصرية قد اطلقت "البرنامج القومي لتحويل وإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعى"، ويتمكن من خلالها أصحاب السيارات الملاكى والأجرة التى مر عليها 20 سنة من استبدالها بأخرى حديثة تعمل بالوقود المزدوج.

وأظهر الفيديو الذى نشره حزب مستقبل وطن حالة من السعادة لدى الكثير من السائقين الساعين إلى استبدال سياراتهم القديمة التى تعمل بالبنزين إلى سيارات تعمل بالغاز، مقدمين الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي.