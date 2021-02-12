مواعيد عرض مسلسل حلوة الدنيا سكر لهنا الزاهد

ينتظر جمهور الفنانة هنا الزاهد عرض أولى حلقات مسلسلها الجديد "حلوة الدنيا سكر"، غدًا السبت الموافق 13 فبراير 2021، والذي يعتبر أول بطولة مطلقة لها بعد مشاركتها بأعمال فنية كثيرة مع كبار النجوم.

ويحتوي مسلسل حلوة الدنيا سكر على ٩ حكايات منفصلة بشخصيات متنوعة، كل قصة تعرض في ٥ حلقات منفصلة، ويشاركها كل حكاية بطل مختلف.

مواعيد عرض مسلسل هنا الزاهد "حلوة الدنيا سكر"

يُعرض مسلسل هنا الزاهد حلوة الدنيا سكر على قناة "dmc" فى تمام الثامنة مساءًا، وفي تمام الساعة 11 مساءًا على قناة "DMC Drama" ، كما يتم بثه على المنصة الإلكترونية "watch it" بالتزامن مع عرضه على القناة.

حكايات مسلسل حلوة الدنيا سكر وأبطالها

ويشارك في بطولة المسلسل عدد كبير من النجوم الشابة مثل محمد كيلاني ومحمود عبد المغني ومحمد الشرنوبي، والمسلسل من إخراج خالد الحلفاوى، وينتمى لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، وتدور فكرة المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي، ويكتبه 8 مؤلفين، والعمل إنتاج شركة سينرجي بالاشتراك مع المنتج كريم أبو ذكري.

إقرأ أيضًا: مسلسل جمال الحريم 44.. صراع مثير بين السحر الأسود والنور

ومن أبرز قصص المسلسل حكايات "سحر وشعوذة" و"ساندى كراش" ويشارك في بطولتهما الفنان محمد كيلانى، بجانب حكاية "9 خطوات لقلب الرجل" ويشارك في بطولتها الفنان محمد الشرنوبي، وحكاية "الجريمة لا تفيد" ويشارك في بطولتها الفنان محمود عبد المغني، وحكاية "المتخصصة" ويشارك في بطولتها الفنان الشاب أحمد سلطان، وذلك إضافة إلى 4 حكايات أخرى سيتم الإعلان عن تفاصيلهم خلال الأيام القليلة القادمة.

هنا الزاهد إنستجرام

وفي نفس السياق قامت هنا الزاهد بتشويق جمهورها للحلقة الأولى من المسلسل وكتبت حدوته "ساندي كراش" مع النجم محمد الكيلاني السبت، كما نشرت فيديو صغير لها وهي تحمل "نسناس صغير"، وكتبت عليه:"

الساعة ٨ على DMC ..و الساعة ١١ على "DMC Drama".

يذكر أن هنا الزاهد أخر أعمال هنا الزاهد الدرامية مسلسل "الواد سيد الشحات" مع زوجها الفنان أحمد فهمي، بجانب الفنان محمد عبد الرحمن وغيرهم من النجوم، وتم عرض المسلسل في رمضان 2019.