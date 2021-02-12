مفاجأة في التشكيل المتوقع للزمالك أمام مولودية الجزائر اليوم

يلعب الزمالك أمام مولودية الجزائر اليوم في إفتتاح مباريات دوري المجموعات لبطولة دوري ابطال أفريقيا، ويسعي الفارس الأبيض تحقيق الإنطلاقة القوية والفوز علي الفريق الجزائري العنيد وضمان نقاط المباراة من أجل الصعود للدور القادم دون إنتظار الحسابات المعقدة.

ومنذ رحيل مصطفي محمد مهاجم الفريق، واصبح مركز رأس الحربة صداع كبير في رأس باتشيكو مدرب الزمالك، ولم يستقر بشكل نهائي حتي الأن علي المهاجم الرئيسي للفريق في جميع البطولات.

الزمالك تعاقد مع مهاجم المقاولون العرب سيف الدين الجزيري ولكن لن يحق له المشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا بسبب تواجدة في قائمة المقاولون العرب في بطولة الكونفدرالية.

ومازال مروان حمدي مهاجم مصر المقاصة والمنتقل حديثا للفارس الأبيض لم يدخل التشكيلة الأساسية، ويفضل باتشيكو الإعتماد علي يوسف أوباما في هذا المركز نظرا لإمكانياتة وخبراتة الكبيرة في بطولات أفريقيا.

وأستقر جايمي باتشيكو علي التشكيل الرسمي للفريق والأقرب لموقعة اليوم أمام مولودية الجزائر:-

حراسة المرمي: محمد ابو جبل.

خط الدفاع: حازم إمام، محمود الونش، محمود علاء، أحمد فتوح.

خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، إمام عاشور.

خط الهجوم: أحمد سيد "زيزو"، يوسف أوباما، اشرف بن شرقي.

ويلعب الزمالك في المجموعة الرابعة والتي تضم بجانبة، مولودية الجزائر، الترجي التونسي، تونغيت السنغالي.

ويلعب الزمالك أمام تونغيت السنغالي في مباريات الجولة الثانية، وتم تحديد يوم 23 فبراير القادمة موعدا لهذه المواجهة بالسنغال.

وكان الزمالك قد حل وصيفا لبطولة دوري أبطال افريقيا العام الماضي، بعدما خسر المباراة النهائية أمام الغريم التقليدي النادي الأهلي بهدفين مقابل هدف.

وسجل أهداف الأهلي عمرو السولية ومحمد مجدي أفشة، بينما أحرز هدف الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا.

وكان جايمي باتشيكو مدرب الزمالك قد خرج بتصريحات قبل المباراة اليوم من داخل المؤتمر الصحفي لمباراة مولودية الجزاء، وقدم التهنئة للنادي الأهلي بعد فوزة بالمركز الثالث لبطولة كاس العالم للأندية وتحقيق الميدالية البرونزية، وتمني مواجهة الأهلي مرة أخري في نهائي البطولة والفوز عليه والصعود لكأس العالم للأندية للمرة الأولي في تاريخ القلعة البيضاء.

ويواجة الترجي التونسي فريق تونغيت السنغالي في إطار مباريات الجولة الأولي للمجموعة الرابعة، ويتوقع الكثير أن يتأهل الزمالك والترجي كأبطال للمجموعة والصعود للدور القادم بكل سهولة نظرا لما يمتلكة الفريقين في البطولة من خبرات.