مروان محسن "بيموت" نفسيا

بالرغم من فوز النادي الأهلي بالميدالية البرونزية كثالث عالم، في إنجاز يتحقق للمرة الثانية فقط في تاريخ النادي الأهلي إلا أن هناك من لا يشعر بلذة تلك الاحتفالات المهيمنة على القلعة الحمراء في الساعات الأخيرة.

الكاميرات التي التقطت فرحة لاعبي وجهاز النادي الأهلي بتصدي الشناوي لركلة الجزاء الأخيرة أمام بالميراس البرازيلي، وإعلان فوزه بالميدالية البرونزيو، التقطت صورة للاعب يحمل الرقم ٩ - وهو مروان محسن - في وضع السجود ويبدو أنه منهار بسبب ركلة الجزاء التي أضاعها والتي كان من الممكن أن تكون سببا في ضياع البرونزية من الأهلي.

بالرغم من أن ضياع الكرة لم يكن خطأه لأن الكرة ارتطمت بالعارضة لسوء الحظ، ولكن من الواضح أن اللاعب يعاني من ضغوط نفسية كبيرة في الفترة الأخيرة خاصةً مع الهجوم الضاري عليه من قبل الجماهير والإعلام الرياضي.

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي لموقع دوت الخليج أن إدارة النادي قد عرضت على اللاعب إعارته لأحد أندية الدوري المصري لكي يلعب بعيدا عن الضغوط ويستعيد مستواه مرة أخرى.

وكان رد اللاعب بالرفض وتمسكه بالبقاء، وإذا كان الأهلي يريد الاستغناء عن خدماته فيكون في شكل البيع النهائي وليس الإعارة.

وفاز النادي الأهلي بنتيجة ٣-٢ بركلات الترجيح على فريق بالميراس البرازيلي أمس بعدما وصلت المباراة في وقتها الأصلي للتعادل السلبي بين الفريقين.

وكان النادي الأهلي قد خسر في مباراة نصف النهائي أمام العملاق الباڤاري بايرن ميونخ بنتيجة ٢-٠.