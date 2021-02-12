بخط البابا تواضروس.. ننشر الترشيحات النهائية للأساقفة الجدد

جدة - نرمين السيد - أرسل البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، خطابا رسميا إلى الأنبا دانيال، أسقف المعادى وسكرتير المجمع المقدس للكنيسة، يضم الترشيحات النهائية للأساقفة الجدد، لعرضها على أعضاء المجمع المقدس للكنيسة.





وتضمن الخطاب: أولا: تجليس أساقفة الأنبا مكاريوس، لـ إيبارشية المنيا وتوابعها. الأنبا ساويرس، لدير الأنبا توماس وماربقطر بالخطاطبة. ثانيا: أساقفة إيباراشيات القمص سيرابيون السريانى، لإيبراشية شرق النيل بالمنيا الجديدة. القمص ثاوفيلس المحرقى، لإيبراشية أبو قرقاص. القمص أغابيوس الأنبا بيشوى، أسقف ريس لدير الأنبا بيشوى بوادى النطرون. ثالثا: أساقفة عامون القمص أخنوخ الأنبا بيشوى لأفريقيا. القمص زوسيما المحرقى، لعزبة النخل. القمص سيدرواس الصمويلى، لأمريكا. القمص مارتيروس آفامينا، لعين شمس.

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