بعد إصابته بكورونا.. الكنيسة: القس سامح موريس يتلقى العلاج بمستشفى خاص

جدة - نرمين السيد - أعلنت الكنيسة الإنجيلية بقصر الدوبارة، اليوم الجمعة، أن القس سامح موريس، يتلقى العلاج حاليا فى أحد المستشفيات الخاصة، وذلك عقب إصابته بفيروس كورونا.





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