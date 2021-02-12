بيان اجتماع وزراء خارجية مصر واليونان وقبرص فى أثينا

جدة - نرمين السيد - التقى وزراء خارجية اليونان وقبرص ومصر فى أثينا يوم 11 فبراير بناءً على المشاورات السابقة والتنسيق المستمر، لاستكمال الحوار والتعاون من أجل تعميق التزام الدول السياسى والاقتصادى، وبحث التحديات الإقليمية وإيصال رسالة واضحة بأن منطقتنا لديها من الامكانات ما يجعلها واحة للسلام والاستقرار والرخاء.





وأصدر وزراء خارجية اليونان وقبرص ومصر بيانا مشتركا جاء فيه ما يلى:

"لقد توصلنا إلى أن نتائج منظومة التعاون هذه تصب فى صالح دولنا لتعزيز الازدهار فى المنطقة، وهو ما وضع الأساس لجدول أعمال إيجابى، وأعربنا عن تمسكنا بتكثيف التنسيق بما يهدف إلى بحث فرص التعاون المشتركة، ونرحب بالتحضيرات المسبقة لإنشاء سكرتارية الآليات الثلاثية ومقرها نيقوسيا ويتم بدء تدشينها فى أوائل ربيع 2021، كما نرحب أيضًا بدخول الميثاق التأسيسى لمنتدى غاز شرق المتوسط حيز النفاذ ابتداءً من الأول من مارس 2021 والذى يؤسس للمنتدى كمنظمة إقليمية مقرها القاهرة ومفتوحة لكل الدول التى تشارك ذات القيم والأهداف وتتوافر لديها الرغبة فى التعاون من أجل أمن المنطقة ككل ورخاء شعوبها".

وتابع البيان: "اتفقنا على أنه بالرغم من أن انتشار ڤيروس كورونا المستجد يشكل تحديًا غير مسبوق، ويحد من مجهوداتنا، إلا أنه ينبغى تعزيز مباحثاتنا المتبادلة نحو تحقيق النتائج ومبادراتنا والعمل المشترك بشكل أكبر فى مجالات الطاقة والابتكار والاقتصاد الرقمى والحماية المدنية والتواصل بين الشعوب وبعضها، كما أعدنا التأكيد على التزامنا العميق بالقانون الدولى بما فى ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وميثاق الأمم المتحدة والمبادئ التى نص عليها باعتبارها أسسًا للسلم والأمن وعلاقات حسن الجوار والحل السلمى للنزاعات، وذلك لكل دول المنطقة".

وفيما يتعلق بالقضية القبرصية، قال البيان: "أعربنا عن دعمنا لجهود السكرتير العام للأمم المتحدة الرامية إلى استئناف عملية المفاوضات الهادفة إلى إيجاد حلول تحت رعايته والتى من شأنها أن تسفر عن تسوية شاملة قائمة على فيدرالية مكونة من منطقتين ومجتمعين، وذلك استنادًا إلى القانون الدولى ومقررات الشرعية الدولية ذات الصلة ووفقًا للمبادئ والقيم الأوروبية المشتركة، وأكدنا كذلك أهمية احترام السيادة والحقوق السيادية وولاية كل دولة على مناطقها البحرية وفقًا للقانون الدولى مع إدانة أى أنشطة تنتهك القانون الدولى، كما طالبنا بالاحترام الكامل والمستمر للسيادة والحقوق السيادية للدول فى مناطقها البحرية فى شرق المتوسط وذلك وفقًا للقانون الدولى، بما فى ذلك اتفاقية الأمم التحدة لقانون البحار".

وبخصوص عملية السلام فى الشرق الأوسط، أكد البيان أن حل الصراع الفلسطينى الإسرائيلى على أساس حل الدولتين هو مطلب لا غنى عنه للسلام الشامل والاستقرار فى المنطقة، بالإضافة إلى أهمية ضمان قيام دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للعيش على خطوط الرابع من يونيو 1967 تعيش جنبًا إلى جنب فى سلام وأمن مع إسرائيل.

وشدد البيان على أهمية الحفاظ على تكوين وطابع ووضع الأراضى الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، وجدد الدعوة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التى تنص على الوقف التام والفورى لجميع الأنشطة الاستيطانية بما فيها تلك القائمة فى القدس الشرقية.

كما رحب وزراء خارجية اليونان وقبرص ومصر بالاتفاق من قبل ملتقى الحوار السياسى الليبى على اختيار سلطة تنفيذية انتقالية موحدة لليبيا، وهو ما نعتبره إنجازًا كبيرًا فى مسار العملية السياسية وخطوة هامة فى سبيل ضمان إقامة انتخابات نزيهة وشاملة للجميع فى 24 ديسمبر 2021، ومن ثم ينتهى العمل بالاتفاق والحكومة الانتقالية. وفى ذات السياق، شددنا على الحاجة إلى التنفيذ الفعال لاتفاق وقف إطلاق النار، واحترام حظر الأسلحة المفروض من قبل الأمم المتحدة والانسحاب الكامل لكافة القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد. كما نؤكد على أهمية التنفيذ الكامل لمخرجات اللجنة العسكرية المشتركة بصيغة 5+5، وخصوصا خروج جميع المقاتلين الأجانب والمرتزقة من الأراضى الليبية.

وقال البيان: "وإذ ندعم بشدة الحل السياسى الليبى الخالص للأزمة، فإننا نعتبر أى تدخل أجنبى غير مقبول وأن كل الاتفاقيات المبرمة بالمخالفة للقانون الدولى هى لاغية وباطلة، وندعو بشكل خاص الحكومة الليبية الجديدة لاعتبار مذكرات التفاهم الموقعة من قبل تركيا وفايز السراج فى نوفمبر 2019 لاغية، وجددنا التزامنا بوحدة واستقلال وسيادة سوريا وسلامة أراضيها، معربين عن دعمنا الحثيث لتسوية سياسية دائمة للأزمة السورية بالاتساق التام مع قرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤، وأعدنا التشديد على الضرورة الملحة لانسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد، وبحثنا الإمكانيات المتاحة للمزيد من التعاون فى جميع المجالات، مؤكدين على إيلاء أولوية متقدمة للتعاون الإقليمى والتطورات الشاملة، والتى تعد ميسرةً بسبب صيغة التعاون الحالية".