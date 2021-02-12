عاجل.. السيسى مهنئا الأهلى: أداؤكم فى مونديال الأندية كان مشرفا

جدة - نرمين السيد - وكتب الرئيس السيسى، عبر صفحته على فيسبوك": "خالص التهنئة لفريق كرة القدم للنادى الأهلى على فوزهم بالمركز الثالث فى كأس العالم للأندية وأدائهم المشرف، كما أؤكد أن الدولة لن تدخر جهدا فى دعم ورعاية الرياضة والشباب المصرى فى جميع الألعاب الجماعية منها والفردية متمنيا دوام التقدم والنجاح للرياضة المصرية على كل الأصعدة الإقليمية والعالمية".

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