بعد المشاركة فى حياة كريمة.. «المصريين الأحرار» يشكر الرئيس السيسى

وقال أحمد على حسن مسؤول المصريين بقطاع الخليج لحزب المصريين الأحرار، وفقا لبيان صحفى، إنه تم إتاحة فرصة للمصريين بالخارج للمشاركة بإيجابية فى مبادرة حياة كريمة لتأهيل قرى الريف المصرى، متابعا: الرئيس اجتمع مع وزراء الهجرة وشؤون المصريين بالخارج والتخطيط لتفعيل دور أبناء الجالية المصرية بالخارج بالمبادرة تحت مسمى أصلك الطيب.
وأضاف، أن المبادرة تلقى ترحيبًا من جميع أبناء العاملين بالخارج، وحان الوقت للمشاركة فى مبادرة رئاسية عظيمة، ليعكس الأصل الطيب للمصريين حتى خارج حدود بلادهم الأم.
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