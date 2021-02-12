إنفوجراف.. رسائل وزير التعليم لأولياء الأمور عن الامتحانات

جدة - نرمين السيد - وقال شوقى فى تصريحات على أحد مجموعات تطبيق "واتس آب"، إن الحديث عن تأجيل الامتحانات والدراسة بالفصل الدراسى الثانى غير صحيح، موضحا أنه سيتم الإعلان عن كل تفاصيل عودة الدراسة يوم 14 فبراير المقبل خلال مؤتمر صحفى.

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