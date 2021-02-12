الرئيس السيسي يهنئ النادى الأهلى على برونزية كأس العالم للأندية

تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسى بخالص التهنئة لفريق كرة القدم للنادي الأهلي على فوزهم بالمركز الثالث في كأس العالم للأندية وأداءهم المشرف. وأكد الرئيس على أن الدولة لن تدخر جهدا في دعم ورعاية الرياضة والشباب المصري في كافة الألعاب الجماعية منها والفردية متمنيا دوام التقدم والنجاح للرياضة المصرية على كافة الأصعدة. جاء ذلك في تغريدة للرئيس علي حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى. وكانت بعثة النادي الأهلي، وصلت إلى مطار القاهرة الدولي بعد طهر اليوم، الجمعة، قادمة من الدوحة، وذلك بعد الإنجاز الكبير الذى حققه الفريق الأحمر، بالتتويج بالميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية، والتى فاز بها الفريق الأحمر بعد الفوز بركلات الجزاء الترجيحية على منافسه بالميراس البرازيلي بنتيجة 3/2 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العالم للأندية التى أقيمت في قطر.

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