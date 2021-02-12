بعثة الأهلي تصل مطار القاهرة بعد حصد «برونزية» المونديال

وصلت بعثة النادي الأهلي إلى مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، إلى مطار القاهرة الدولي قادمة من قطر، وذلك بعد الإنجاز الكبير الذي حققه الفريق الأحمر، بالتتويج بالميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية، والتى فاز بها الفريق الأحمر بعد الفوز بركلات الجزاء الترجيحية على منافسه بالميراس البرازيلي بنتيجة 3/2 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العالم للأندية التى أقيمت في الدوحة.

وكان بدر بانون ومحمد هانى وجونيور أجاي قد سجلوا للأهلي، فيما أهدر عمرو السولية ومروان محسن، وتصدى محمد الشناوي حارس العرين الأحمر لركلتي الجزاء الأولى والأخيرة، وأهدر لاعب بالميراس ركلة ثالثة خارج المرمى، ليفوز الفريق الأحمر بالبرونزية الثانية في تاريخه.

وبث الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر فيس بوك فيديو من وصول البعثة إلى المطار .

الأهلي شارك للمرة السادسة في بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت في قطر، حيث شارك من قبل أعوام، 2005 و2006 و2008 و2012 و2013 وفي النسخ الخمس التي شارك فيها الأحمر حقق المركز السادس 3 مرات أعوام 2005 و2008 و2013، بينما حقق البرونزية في 2006، والمركز الرابع في 2012.

وبعد فوز الأهلي في مباراة الأمس أمام فريق بالميراس، أصبح الفريق الأول في مصر وأفريقيا الذي يحصد الميدالية البرونزية مرتين وينافس الأهلي على هذا اللقب فريق مونتيري المكسيكي الذي حصل على الميدالية البرونزية مرتين، حيث حصدها في عام 2013 على حساب الأهلي، و2019 على حساب الهلال السعودى.