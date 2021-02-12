انت الان تتابع تفاصيل خبر رابط بوابة مصر الرقمية لإضافة المواليد الجدد 2021 على بطاقة التموين بالخطوات والتفاصيل والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - ننشر لمتابعينا في مصر والوطن العربي رابط بوابة الرقمية لإضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين، وتسير الدولة المصرية الآن ووفق خطة مدروسة نحو التحول الرقمي، والذي من خلاله يستطيع المواطن أن يقوم بقضاء جميع مصالحة إلكترونياً، وخاصةً في ظل انتشار وباء كورونا وظهور موجة بعد أخرى لانتشار الفيروس.

رابط بوابة مصر الرقمية لإضافة المواليد الجدد 2021

فنحن الآن ما زلنا في الموجة الثانية لفيروس كورونا، وبدأت الأعداد تقل، ولكن توقعات وزارة الصحة المصرية، تشير إلى ظهور موجة ثالثة ترتفع معها أعداد الإصابات في شهر أبريل ومايو 2021، الأمر الذي يحتم على الحكومة إيجاد طرق بديلة لقضاء مصالح المواطنين إلكترونياً ودون الحاجة للذهاب إلى الصالح الحكومية.

وأعلنت وزارة التموين عن فتح باب إضافة المواليد الجدد عبر بوابة مصر الرقمية، وذلك للفئات الأكثر حاجة، وهذه الفئات والتي حددتها التموين هم الأرامل، مستحقي تكافل وكرامة، المطلقات، والعمالة الغير منتظمة، والتي تضررت مؤخراً من الإجراءات التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

ولإضافة المواليد الجدد 2021 إلى بطاقات التموين للفئات الأربعة المذكورة اتبع الخطوات التالية

أولاً: الدخول لموقع بوابة مصر الرقمية من هنا.

ثانياً: الضغط على “ضم أفراد أسرتي”.

ثالثاً: ابدأ الخدمة.

رابعاً: كتابة المحافظة والرقم الخاص ببطاقة التموين.

خامساً: ضع علامة أمام “الموافقة على الشروط”.

سادساً: اختيار الأشخاص المراد ضمهم بشرط تكون القرابة من الدرجة الأولي.

سابعاً: متابعة الطلب من خلال الضغط على أيكونة “معرفة نتيجة الطلب”.

اقرأ أيضاً

ولمعرفة المزيد حول طريقة ضم المواليد لبطاقات التموين استمع للفيديو التالي.