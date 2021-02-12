انت الان تتابع تفاصيل خبر بالخطوات.. الإستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة فبراير 2021 لصرف الـ500 جنيه والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - ننشر لمتابعي مصر فايف خطوات الإستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة عن شهر فبراير 2021، والتي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي للعمالة الغير منتظمة والمتضررة من الإجراءات الإحترازية التي اتخذتها الدولة في العام الماضي 2020، وفي البداية تم إقرارها لمدة 3 شهور، ثم تم مدها لثلاثة أشهر أخرى، ومؤخراً تم الإعلان عن مدها 6 أشهر أخرى.

الإستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة

وقامت حينها وزارة القوى العاملة بإتاحة رابط التسجيل للحصول على منحة الـ500 للعمالة الموسمية، ونشرت الرابط الرسمي للتسجيل، وأعلنت الخطوات المطلوبة من أجل الحصول على المنحة، كما خصصت خط ساخن لللإستعلام عن استحقاق المنحة من عدمها.

والخط الساخن للإستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة هو 142 ويكون للإستعلام عن استحقاق المنحة من عدمه، ومعرفة موعد ومكان الصرف، وسوف تأتيك رسالة بجميع التفاصيل، كما أنه يجب أن يكون الهاتف مسجل باسم صاحب المنحة.

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كما يمكن الإستعلام عن طريق موقع وزارة القوى العاملة من خلال الخطوات الآتية:

الدخول لموقع وزارة القوى العاملة من هنا.

النقر على خانة الإستعلام.

كتابة الرقم القومي من الشمل إلى اليمين.

بعدها سيظهر لك جميع البيانات اللازمة واستحقاق المنحة من عدمها ومكان الصرف.