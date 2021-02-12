صالح جمعة يتصدر الترند بسبب الراقصة صافينار

صالح جمعة وصافينار-أرشيفية
تصدر نجم النادي الأهلي السابق صالح جمعة محرك البحث جوجل في مصر، بعد نشر الراقصة صافينار رسائله لها، بحسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، متسائلة عن هويته.
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ونشرت صافينار عبر خاصية "الستوري" صور لتعليقاته على صورها والتي تحمل صور قلوب حمراء، لتنشر صفحته بإنستجرام متسائلة "هو مين ده؟"، الأمر الذي تسبب في زيادة معدلات البحث عنه في الساعات القليلة الماضية.
صالح جمعة يخوض التدريبات مع فريق سيراميكا كليو باترا
يذكر أن لاعب كرة القدم صالح جمعة خاض برنامجًا بدنيًا خاص تحت إشراف البرازيلي لويز أندري مدرب الأحمال بالنادي، خلال تلك الفترة، وهو ما أعلن عنه فريق سيراميكا كليو باترا بنهاية الشهر الماضي، بعد انتقاله له مؤخرًا.
تاريخ صالح جمعة مع النادي الأهلي
ولعب صالح جمعة مع النادى الأهلي لمدة خمسة مواسم منذ عام 2015 حتى رحل العام الماضى، حيث انتقل للقلعة الحمراء من انبى مقابل 7 مليون جنيه، وتمكن من تقديم أداء مميز بداية فترته مع الأهلى قبل أن يقترن اسمه بالأزمات ويتم استبعاده من قائمة المباريات فى مباريات عديدة أبرزها خلال فترة تولى فايلر التى شهدت استبعاده النهائى من القائمة.
انضمام صالح جمعة لفريق سيراميكا
وكان صالح جمعة انضم لفريق سيراميكا بداية الموسم الحالي 2020-2021 بعد قررت إدارة القلعة الحمراء فسخ التعاقد معه، عقب نهاية الموسم الماضي، ومنذ انتقاله لسيراميكا ظهر في مباراتين ببطولة الدوري المصري الممتاز.
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