خالد الغندور يشكك في فوز الأهلي ببرونزية العالم بهذا التصريح الغريب !

تحدث خالد الغندور نجم الزمالك السابق علي قناة الزمالك، بعد نهاية مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي، في إطار منافسات كأس العالم للأندية، بأن المباراة كانت في المتناول أمام لاعبي الأهلي.

قال الغندور أن بالميراس فريق ضعيف فنيا للغاية ولا يمكن أن يكون هذا الفريق قادم من قارة أمريكا الجنوبية، مؤكدا أن فرصة لاعبي الأهلي للفوز بالمباراة قبل اللجوء لركلات الترجيع كانت كبيرة، ولكن لم يستطع لاعبو الأهلي حسم اللقاء في وقتها الأهلي.

زاد الغندور حديثها حول تسجيل الأهلي هدف واحد خلال البطولة والذي ساهم في حصد الميدالية البرونزية، وأن مستوي البطولة أقل من المتوسط وكل الفرق متشابهة بإستثناء فريق بايرن ميونخ الألماني والذي تمكن من حصد اللقب أمس وتحقيق المركز الأول.

الغندور أكد أن الأهلي لم يواجة فريقا برازيليا، وقدم التهنئة لفريق بايرن ميونخ بعد فوزة باللقب، ولكن هاجم الفريق أيضا ويري أن الفوز ظالما لأنه هدف البطولة جاء عن طريق خطأ واحد لصالح فريق تيجريس أونال المكسيكي.

وتستمر تصريحات خالد الغندور ضد النادي الأهلي خلال الفترة الماضية مستمرة، لأنه كان قد خرج بعد مباراة بايرن ميونخ وتحدث عن مستوي لاعبي الأهلي خلال المباراة، وأكد بأن فريق الفريق لو كان متواجدا في البطولة لكان قدم مستويات كبيرة أمام بطل أوروبا.

وكتب خالد الغندور من خلال صفحته علي فيس بوك بعد نهاية أحداث الشوط الأول أمام بالميراس "الاهلي الشوط الأول أفضل بكثير من الفريق البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية ولكن علي أرض الواقع الصراحة في هذا اللقاء الأهلي هو اللي برازيلي بس يصدق نفسه ويهاجم ويحرز أهداف".

وتستمر المناوشات بين خالد الغندور وجماهير الأهلي عبر السوشيال ميديا في كل أمر يخص الأهلي سواء كان فائزا أو خاسرا وتكون هناك موجة غاضبة من الجماهير تجاه نجم الزمالك السابق من خلال حديثة عبر قناة الزمالك.

وكان الأهلي قد فاز أمس بالميدالية البرونزية وتحقيق المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية، وحقق المركز الثالث علي حساب فريق بالميراس البرازيلي بطل قارة أمريكا الجنوبية، وفاز عليه بركلات الجزاء الترجيحية 3/2، في مباراة تالق فيها محمد الشناوي حارس القلعة الحمراء، وتمكن من التصدري لركلتي ترجيع من أصل 3 ركلات تم إضاعتهم.